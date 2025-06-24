https://ria.ru/20250624/moldaviya-2025195802.html

Глава комитета "Победа" обвинил власти Молдавии в реабилитации нацизма

Глава комитета "Победа" обвинил власти Молдавии в реабилитации нацизма - РИА Новости, 24.06.2025

Глава комитета "Победа" обвинил власти Молдавии в реабилитации нацизма

Власти Молдавии предают историческую память и реабилитируют нацизм, заявил во вторник глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:50:00+03:00

2025-06-24T19:50:00+03:00

2025-06-24T19:50:00+03:00

в мире

молдавия

украина

германия

майя санду

традиционные ценности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Власти Молдавии предают историческую память и реабилитируют нацизм, заявил во вторник глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Идет вырождение целого политического класса, который сегодня предает память своих предков и пытается в отдельно взятой маленькой стране насадить сначала национализм, от которого даже не шаг, а полшага в скатывание в нацизм. В Молдавии откровенно пропагандируют нацизм и пытаются его защищать", - заявил Петрович в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале. Он заявил, что в соседней Украине возрождение нацистских идей началось с переписывания учебников по истории, и Молдавия сейчас решила воспользоваться подобным примером. "Если ситуация дойдет до того, что позволено все, то я не исключаю, что могут повториться события конца 1930-х, 1940-х годов прошлого века. История повторяется, и уже сейчас в отдельных регионах мира видны открытые проявления нацизма, чему надо противостоять", - подчеркнул Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учениках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017614394.html

https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991251759.html

молдавия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, германия, майя санду, традиционные ценности