Глава комитета "Победа" обвинил власти Молдавии в реабилитации нацизма
Петрович: власти Молдавии предают историческую память и реабилитируют нацизм
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Власти Молдавии предают историческую память и реабилитируют нацизм, заявил во вторник глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
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"Идет вырождение целого политического класса, который сегодня предает память своих предков и пытается в отдельно взятой маленькой стране насадить сначала национализм, от которого даже не шаг, а полшага в скатывание в нацизм. В Молдавии откровенно пропагандируют нацизм и пытаются его защищать", - заявил Петрович в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
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"Если ситуация дойдет до того, что позволено все, то я не исключаю, что могут повториться события конца 1930-х, 1940-х годов прошлого века. История повторяется, и уже сейчас в отдельных регионах мира видны открытые проявления нацизма, чему надо противостоять", - подчеркнул Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учениках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В "Победе" осудили героизацию нацизма в Молдавии
25 декабря 2024, 14:23