https://ria.ru/20250624/mironov-2024990740.html
Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру
Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру - РИА Новости, 24.06.2025
Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:10:00+03:00
2025-06-24T04:10:00+03:00
2025-06-24T04:10:00+03:00
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россия
латвия
сергей миронов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить российское гражданство военному блогеру Кириллу Федорову, который ранее был подвергнут преследованиям в Латвии за поддержку СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение о подготовке решения о приеме Федорова в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при наличии соответствующих оснований", - сказано в письме. Миронов сообщил, что к нему обратился бывший житель Латвии Кирилл Федоров, военный блогер и организатор гуманитарной помощи СВО. "Заявителем сообщено, что им лично организована гуманитарная помощь военнослужащим на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также ведется активная патриотическая деятельность на федеральных СМИ. Согласно обращению, за свою гражданскую позицию и поддержку России он был подвергнут аресту в Латвии и осужден", - указывается в обращении. Также отмечается, что, по имеющейся информации, МИД России еще в 2023 году направил ходатайство о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства Федорову "за заслуги и поддержку Российской Федерации на международной арене", при этом блогер сообщил, что все необходимые проверки (включая ФСБ) он успешно прошел тогда же, а с ноября 2024 года находится на территории России на основании разрешения на временное проживание. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что Федоров за свою пророссийскую позицию был арестован латвийскими спецслужбами, после четырех месяцев ему удалось выйти на свободу и через третью страну попасть в Россию, но уже не первый год блогер безуспешно пытается получить гражданство РФ. "Мы уверены: все патриоты России, все, кто связывает с ней свое будущее, должны иметь приоритетное право и возможность оформить себе российский паспорт. Будем самым тщательным образом разбираться, почему Кириллу Федорову не предоставляют гражданство в упрощенном порядке", - заключил политик.
https://ria.ru/20250619/gosduma-2023772329.html
https://ria.ru/20250610/mironov-2021964851.html
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общество, россия, латвия, сергей миронов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Латвия, Сергей Миронов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру
Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру Федорову
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить российское гражданство военному блогеру Кириллу Федорову, который ранее был подвергнут преследованиям в Латвии за поддержку СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение о подготовке решения о приеме Федорова в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при наличии соответствующих оснований", - сказано в письме.
Миронов
сообщил, что к нему обратился бывший житель Латвии
Кирилл Федоров, военный блогер и организатор гуманитарной помощи СВО.
"Заявителем сообщено, что им лично организована гуманитарная помощь военнослужащим на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также ведется активная патриотическая деятельность на федеральных СМИ. Согласно обращению, за свою гражданскую позицию и поддержку России
он был подвергнут аресту в Латвии и осужден", - указывается в обращении.
Также отмечается, что, по имеющейся информации, МИД России еще в 2023 году направил ходатайство о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства Федорову "за заслуги и поддержку Российской Федерации на международной арене", при этом блогер сообщил, что все необходимые проверки (включая ФСБ
) он успешно прошел тогда же, а с ноября 2024 года находится на территории России на основании разрешения на временное проживание.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что Федоров за свою пророссийскую позицию был арестован латвийскими спецслужбами, после четырех месяцев ему удалось выйти на свободу и через третью страну попасть в Россию, но уже не первый год блогер безуспешно пытается получить гражданство РФ.
"Мы уверены: все патриоты России, все, кто связывает с ней свое будущее, должны иметь приоритетное право и возможность оформить себе российский паспорт. Будем самым тщательным образом разбираться, почему Кириллу Федорову не предоставляют гражданство в упрощенном порядке", - заключил политик.