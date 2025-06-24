https://ria.ru/20250624/minoborony-2024978298.html

ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников

ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025

ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:05:00+03:00

2025-06-24T00:05:00+03:00

2025-06-24T00:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего июня с 21.00 мск до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250624/obstrel-2024978395.html

россия

брянская область

курская область

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россия, брянская область, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)