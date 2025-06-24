https://ria.ru/20250624/minoborony-2024978298.html
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:05:00+03:00
2025-06-24T00:05:00+03:00
2025-06-24T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего июня с 21.00 мск до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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россия, брянская область, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили девять БПЛА ВСУ над двумя регионами