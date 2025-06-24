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ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 24.06.2025 (обновлено: 00:09 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/minoborony-2024978298.html
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:05:00+03:00
2025-06-24T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего июня с 21.00 мск до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250624/obstrel-2024978395.html
россия
брянская область
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россия, брянская область, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером уничтожила девять украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером уничтожили девять БПЛА ВСУ над двумя регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать третьего июня с 21.00 мск до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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