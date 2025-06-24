МИД призвал россиян, находящихся на Ближнем Востоке, соблюдать осторожность
МИД призвал россиян, находящихся в Катаре, Кувейте и ОАЭ, соблюдать осторожность
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИД России на фоне эскалации на Ближнем Востоке призывает российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.
Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру. Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона.
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"В связи с эскалацией боевых действий на Ближнем Востоке МИД России настоятельно призывает российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным объектам и районам критической инфраструктуры, воздержаться от посещения мест массового скопления людей (торговые центры, транспортные узлы, парки и т.д.), неукоснительно выполнять указания местных властей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также МИД рекомендует гражданам при опасности незамедлительно направляться в подходящие убежища или укрытия и ограничить свои перемещения, особенно в ночное время.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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