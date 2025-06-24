Умер армянский актер Гуж Манукян
Народный артист Армении Гуж Манукян умер в возрасте 88 лет
© Мосфильм и Арменфильм им. А.Бекназаряна (1978)Кадр из фильма "Звезда надежды"
© Мосфильм и Арменфильм им. А.Бекназаряна (1978)
Кадр из фильма "Звезда надежды". Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Армянский советский актер, народный артист Армении Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет, сообщает союз театральных деятелей республики.
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"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине народного артиста Армении Гужа Манукяна. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Манукян родился в 1937 году в Ленинакане (ныне Гюмри), в 1958 году окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института. С 1967 года был актером Ереванского академического театра драмы имени Капланяна. В 1980 году удостоен звания "Народный артист Армянской ССР". Снялся более чем в 20 фильмах - "Звезда надежды", "Песнь прошедших дней", "Всадник, которого ждут" и других.