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Умер армянский актер Гуж Манукян - РИА Новости, 24.06.2025
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Культура
 
15:06 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/manukyan-2025107702.html
Умер армянский актер Гуж Манукян
Умер армянский актер Гуж Манукян - РИА Новости, 24.06.2025
Умер армянский актер Гуж Манукян
Армянский советский актер, народный артист Армении Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет, сообщает союз театральных деятелей республики. РИА Новости, 24.06.2025
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культура
армения
гюмри
гуж манукян
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Армянский советский актер, народный артист Армении Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет, сообщает союз театральных деятелей республики. "С глубоким прискорбием сообщаем о кончине народного артиста Армении Гужа Манукяна. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Манукян родился в 1937 году в Ленинакане (ныне Гюмри), в 1958 году окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института. С 1967 года был актером Ереванского академического театра драмы имени Капланяна. В 1980 году удостоен звания "Народный артист Армянской ССР". Снялся более чем в 20 фильмах - "Звезда надежды", "Песнь прошедших дней", "Всадник, которого ждут" и других.
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армения, гюмри, гуж манукян
Культура, Армения, Гюмри, Гуж Манукян
Умер армянский актер Гуж Манукян

Народный артист Армении Гуж Манукян умер в возрасте 88 лет

© Мосфильм и Арменфильм им. А.Бекназаряна (1978)Кадр из фильма "Звезда надежды"
Кадр из фильма Звезда надежды - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Мосфильм и Арменфильм им. А.Бекназаряна (1978)
Кадр из фильма "Звезда надежды". Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Армянский советский актер, народный артист Армении Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет, сообщает союз театральных деятелей республики.
«
"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине народного артиста Армении Гужа Манукяна. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Манукян родился в 1937 году в Ленинакане (ныне Гюмри), в 1958 году окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института. С 1967 года был актером Ереванского академического театра драмы имени Капланяна. В 1980 году удостоен звания "Народный артист Армянской ССР". Снялся более чем в 20 фильмах - "Звезда надежды", "Песнь прошедших дней", "Всадник, которого ждут" и других.
 
КультураАрменияГюмриГуж Манукян
 
 
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