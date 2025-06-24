https://ria.ru/20250624/manukyan-2025107702.html

Умер армянский актер Гуж Манукян

Умер армянский актер Гуж Манукян - РИА Новости, 24.06.2025

Умер армянский актер Гуж Манукян

Армянский советский актер, народный артист Армении Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет, сообщает союз театральных деятелей республики. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:06:00+03:00

2025-06-24T15:06:00+03:00

2025-06-24T15:06:00+03:00

культура

армения

гюмри

гуж манукян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025106671_0:14:704:410_1920x0_80_0_0_841039d8826bb2d575b6534076ec6440.jpg

ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Армянский советский актер, народный артист Армении Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет, сообщает союз театральных деятелей республики. "С глубоким прискорбием сообщаем о кончине народного артиста Армении Гужа Манукяна. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Манукян родился в 1937 году в Ленинакане (ныне Гюмри), в 1958 году окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института. С 1967 года был актером Ереванского академического театра драмы имени Капланяна. В 1980 году удостоен звания "Народный артист Армянской ССР". Снялся более чем в 20 фильмах - "Звезда надежды", "Песнь прошедших дней", "Всадник, которого ждут" и других.

армения

гюмри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, гюмри, гуж манукян