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Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня - РИА Новости, 24.06.2025
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16:23 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/malchik-2025128712.html
Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня
Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня - РИА Новости, 24.06.2025
Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня
Мальчика, пострадавшего в Шереметьево, постараются снять с ИВЛ в ближайшие два дня, повреждений мозга у ребенка нет, сообщила детский омбудсмен Подмосковья... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:23:00+03:00
2025-06-24T16:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в Шереметьево, постараются снять с ИВЛ в ближайшие два дня, повреждений мозга у ребенка нет, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По данным СК, в понедельник мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия мужчины были пресечены очевидцами. "Закончилось МРТ, поговорила с врачами. Они подтвердили, что нет повреждений мозга, что мальчишка сейчас находится в стабильном состоянии, и в ближайшие два дня они постараются его снять с ИВЛ. Сейчас он пока еще спит под медикаментозным сном", - написала Мишонова в своем Telegram-канале. Также омбудсмен отметила, что ребенка через пару дней переведут из реанимации в отделение, если лечение будет идти хорошо, но на восстановление понадобится не меньше месяца.
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происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня

Мишонова: пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в Шереметьево, постараются снять с ИВЛ в ближайшие два дня, повреждений мозга у ребенка нет, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
По данным СК, в понедельник мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия мужчины были пресечены очевидцами.
"Закончилось МРТ, поговорила с врачами. Они подтвердили, что нет повреждений мозга, что мальчишка сейчас находится в стабильном состоянии, и в ближайшие два дня они постараются его снять с ИВЛ. Сейчас он пока еще спит под медикаментозным сном", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Также омбудсмен отметила, что ребенка через пару дней переведут из реанимации в отделение, если лечение будет идти хорошо, но на восстановление понадобится не меньше месяца.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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