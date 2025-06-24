https://ria.ru/20250624/malchik-2025128712.html

Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня

Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня - РИА Новости, 24.06.2025

Пострадавшего в Шереметьево мальчика снимут с ИВЛ в ближайшие два дня

Мальчика, пострадавшего в Шереметьево, постараются снять с ИВЛ в ближайшие два дня, повреждений мозга у ребенка нет, сообщила детский омбудсмен Подмосковья... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:23:00+03:00

2025-06-24T16:23:00+03:00

2025-06-24T16:23:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в Шереметьево, постараются снять с ИВЛ в ближайшие два дня, повреждений мозга у ребенка нет, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По данным СК, в понедельник мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия мужчины были пресечены очевидцами. "Закончилось МРТ, поговорила с врачами. Они подтвердили, что нет повреждений мозга, что мальчишка сейчас находится в стабильном состоянии, и в ближайшие два дня они постараются его снять с ИВЛ. Сейчас он пока еще спит под медикаментозным сном", - написала Мишонова в своем Telegram-канале. Также омбудсмен отметила, что ребенка через пару дней переведут из реанимации в отделение, если лечение будет идти хорошо, но на восстановление понадобится не меньше месяца.

https://ria.ru/20250624/delo-2025035412.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)