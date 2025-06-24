https://ria.ru/20250624/lukashenko-2025216522.html

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:35:00+03:00

2025-06-24T22:35:00+03:00

2025-06-24T22:35:00+03:00

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97246/80/972468015_0:0:2578:1451_1920x0_80_0_0_27fb55ac07af978f9515885acaa23c95.jpg

МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером. За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем", - говорится в сообщении. Отмечается, что "основательно обсудили президенты региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке". Кроме того, согласно сообщению, лидеры Белоруссии и России обсудили предстоящий на этой неделе в Минске саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ. "Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире