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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
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22:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/lukashenko-2025216522.html
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:35:00+03:00
2025-06-24T22:35:00+03:00
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россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером. За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем", - говорится в сообщении. Отмечается, что "основательно обсудили президенты региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке". Кроме того, согласно сообщению, лидеры Белоруссии и России обсудили предстоящий на этой неделе в Минске саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ. "Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске", - говорится в сообщении.
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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Пул Первого: Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРабочий визит В.Путина в Белоруссию
Рабочий визит В.Путина в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочий визит В.Путина в Белоруссию. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером. За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "основательно обсудили президенты региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке".
Кроме того, согласно сообщению, лидеры Белоруссии и России обсудили предстоящий на этой неделе в Минске саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ.
"Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске", - говорится в сообщении.
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БелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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