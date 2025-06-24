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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:35:00+03:00
2025-06-24T22:35:00+03:00
2025-06-24T22:35:00+03:00
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владимир путин
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник по телефону обсудили региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером. За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем", - говорится в сообщении. Отмечается, что "основательно обсудили президенты региональную проблематику и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке". Кроме того, согласно сообщению, лидеры Белоруссии и России обсудили предстоящий на этой неделе в Минске саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку - продолжение реализации совместных проектов и программ. "Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098850.html
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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Пул Первого: Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке