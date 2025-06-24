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ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/lnr-2024991393.html
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК - РИА Новости, 24.06.2025
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК
Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:20:00+03:00
2025-06-24T04:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
киев
анна сорока
владимир путин
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "В полномочия мои по закону именно фиксация преступлений (ВСУ против мирных жителей - ред.) в данный момент не входит. Хотя считаю, что есть статья в законе о деятельности уполномоченного, которая предписывает мне реагировать даже на самостоятельное выявление грубого и массового нарушения прав человека, коим я считаю совершенные военно-политическим режимом Украины преступления против наших жителей", - рассказала Сорока. Она уточнила, что команда омбудсмена собирает информацию через муниципальные округа и местные администрации, в том числе прифронтовых районов. "Мы работаем в ходе приемов с людьми, которые пострадали - потеряли свое жилье, или был нанесен вред их здоровью.... Всё это мы фиксируем, всё это мы систематизируем в таблице и, соответственно, каждый месяц мы передаем эту информацию и в ООН и в МККК", - пояснила омбудсмен. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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россия, луганская народная республика, киев, анна сорока, владимир путин, оон, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Анна Сорока, Владимир Путин, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК

Омбудсмен Сорока: ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнна Сорока
Анна Сорока - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анна Сорока. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"В полномочия мои по закону именно фиксация преступлений (ВСУ против мирных жителей - ред.) в данный момент не входит. Хотя считаю, что есть статья в законе о деятельности уполномоченного, которая предписывает мне реагировать даже на самостоятельное выявление грубого и массового нарушения прав человека, коим я считаю совершенные военно-политическим режимом Украины преступления против наших жителей", - рассказала Сорока.
Она уточнила, что команда омбудсмена собирает информацию через муниципальные округа и местные администрации, в том числе прифронтовых районов.
"Мы работаем в ходе приемов с людьми, которые пострадали - потеряли свое жилье, или был нанесен вред их здоровью.... Всё это мы фиксируем, всё это мы систематизируем в таблице и, соответственно, каждый месяц мы передаем эту информацию и в ООН и в МККК", - пояснила омбудсмен.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевАнна СорокаВладимир ПутинООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
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