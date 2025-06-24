https://ria.ru/20250624/lnr-2024991393.html

ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК

ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК - РИА Новости, 24.06.2025

ЛНР ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в ООН и МККК

Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:20:00+03:00

2025-06-24T04:20:00+03:00

2025-06-24T04:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

киев

анна сорока

владимир путин

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Луганская Народная Республика ежемесячно направляет данные о преступлениях Киева в международные организации, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК), сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "В полномочия мои по закону именно фиксация преступлений (ВСУ против мирных жителей - ред.) в данный момент не входит. Хотя считаю, что есть статья в законе о деятельности уполномоченного, которая предписывает мне реагировать даже на самостоятельное выявление грубого и массового нарушения прав человека, коим я считаю совершенные военно-политическим режимом Украины преступления против наших жителей", - рассказала Сорока. Она уточнила, что команда омбудсмена собирает информацию через муниципальные округа и местные администрации, в том числе прифронтовых районов. "Мы работаем в ходе приемов с людьми, которые пострадали - потеряли свое жилье, или был нанесен вред их здоровью.... Всё это мы фиксируем, всё это мы систематизируем в таблице и, соответственно, каждый месяц мы передаем эту информацию и в ООН и в МККК", - пояснила омбудсмен. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html

россия

луганская народная республика

киев

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россия, луганская народная республика, киев, анна сорока, владимир путин, оон, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины