https://ria.ru/20250624/lizing-2024955662.html

Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде

Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.06.2025

Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде

Компания "ГринПласт-НН" из Нижнего Новгорода привлекла 11,3 миллиона рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП, это увеличит объем РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:00:00+03:00

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2025-06-24T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Компания "ГринПласт-НН" из Нижнего Новгорода привлекла 11,3 миллиона рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП, это увеличит объем выпуска продукции предприятия и запустит производство новых образцов, увеличив при этом годовую выручку предварительно на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба корпорации."Льготный лизинг обеспечивает малому бизнесу доступное финансирование для обновления и расширения своего станочного парка. Это позволяет предприятиям наращивать объемы выпуска своей продукции, осваивать производство новых изделий и занимать новые ниши на рынке. Всего до 2030 года малый бизнес сможет получить не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба."ГринПласт-НН" специализируется на разработке и производстве полимерной продукции для средств бытовой химии, нефтехимии и косметики. Ежегодный объем выпуска продукции превышает 100 тысяч штук."Упаковочная продукция нашего предприятия пользуется высоким спросом. Это связано, в том числе с ростом импортозамещающих производств в различных отраслях. Чтобы удовлетворить спрос, нам было необходимо расширение производственных мощностей, которое стало возможным по льготной лизинговой программе. Новое оборудование позволит нам увеличить объемы производства и рынок сбыта продукции", – сообщил директор предприятия Валентин Малихин, его слова приводит пресс-служба Корпорации.В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов могут получить не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% на приобретение нового российского оборудования и 8% на приобретение зарубежного.Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг.

https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич