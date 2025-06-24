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Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.06.2025
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Твой бизнес
 
11:00 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/lizing-2024955662.html
Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде
Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.06.2025
Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде
Компания "ГринПласт-НН" из Нижнего Новгорода привлекла 11,3 миллиона рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП, это увеличит объем РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:00:00+03:00
2025-06-24T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Компания "ГринПласт-НН" из Нижнего Новгорода привлекла 11,3 миллиона рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП, это увеличит объем выпуска продукции предприятия и запустит производство новых образцов, увеличив при этом годовую выручку предварительно на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба корпорации."Льготный лизинг обеспечивает малому бизнесу доступное финансирование для обновления и расширения своего станочного парка. Это позволяет предприятиям наращивать объемы выпуска своей продукции, осваивать производство новых изделий и занимать новые ниши на рынке. Всего до 2030 года малый бизнес сможет получить не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба."ГринПласт-НН" специализируется на разработке и производстве полимерной продукции для средств бытовой химии, нефтехимии и косметики. Ежегодный объем выпуска продукции превышает 100 тысяч штук."Упаковочная продукция нашего предприятия пользуется высоким спросом. Это связано, в том числе с ростом импортозамещающих производств в различных отраслях. Чтобы удовлетворить спрос, нам было необходимо расширение производственных мощностей, которое стало возможным по льготной лизинговой программе. Новое оборудование позволит нам увеличить объемы производства и рынок сбыта продукции", – сообщил директор предприятия Валентин Малихин, его слова приводит пресс-служба Корпорации.В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов могут получить не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% на приобретение нового российского оборудования и 8% на приобретение зарубежного.Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Льготный лизинг увеличит производство полимерных изделий в Нижнем Новгороде

Льготный лизинг позволит увеличить выпуск полимерных изделий в Нижнем Новгороде

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Компания "ГринПласт-НН" из Нижнего Новгорода привлекла 11,3 миллиона рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП, это увеличит объем выпуска продукции предприятия и запустит производство новых образцов, увеличив при этом годовую выручку предварительно на 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
"Льготный лизинг обеспечивает малому бизнесу доступное финансирование для обновления и расширения своего станочного парка. Это позволяет предприятиям наращивать объемы выпуска своей продукции, осваивать производство новых изделий и занимать новые ниши на рынке. Всего до 2030 года малый бизнес сможет получить не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
"ГринПласт-НН" специализируется на разработке и производстве полимерной продукции для средств бытовой химии, нефтехимии и косметики. Ежегодный объем выпуска продукции превышает 100 тысяч штук.
"Упаковочная продукция нашего предприятия пользуется высоким спросом. Это связано, в том числе с ростом импортозамещающих производств в различных отраслях. Чтобы удовлетворить спрос, нам было необходимо расширение производственных мощностей, которое стало возможным по льготной лизинговой программе. Новое оборудование позволит нам увеличить объемы производства и рынок сбыта продукции", – сообщил директор предприятия Валентин Малихин, его слова приводит пресс-служба Корпорации.
В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов могут получить не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% на приобретение нового российского оборудования и 8% на приобретение зарубежного.
Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг.
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Корпорация МСП и ВЭБ.РФ поддержат проекты в сфере городской экономики
18 июня, 15:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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