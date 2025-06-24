https://ria.ru/20250624/liksutov-2024939740.html
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ - РИА Новости, 24.06.2025
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ
Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:13:00+03:00
2025-06-24T10:13:00+03:00
2025-06-24T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, более 10% от общего объема запланированных к строительству промышленных площадей, реализуемых в рамках программы создания МПТ, введут в эксплуатацию в 2025 году."Формирование современной промышленной инфраструктуры — ключ к устойчивому экономическому росту и технологическому развитию столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности, в рамках программы согласовано строительство свыше 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, благодаря программе создания МПТ более 18 тысяч специалистов различных отраслей промышленности смогут получить возможность трудоустройства недалеко от дома. Их них более 1 тысячи рабочих мест появятся на объектах, возведение которых завершится в 2025 году."В рамках программы стимулирования создания мест приложения инвесторы вложат более 260 миллиардов рублей труда в создание готовой современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В 2025 году в столице появится шесть производственных объектов общей площадью около 93 тысяч квадратных метров. Новые предприятия построят в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внуково", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. За это время она доказала свою эффективность, как инструмент привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды. В рамках программы планируется реализовать свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысит 2,3 триллиона рублей, а количество новых рабочих мест составит свыше 311 тысяч.
https://ria.ru/20250623/moskva-2024788211.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ
Ликсутов: свыше 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят в рамках МПТ
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, более 10% от общего объема запланированных к строительству промышленных площадей, реализуемых в рамках программы создания МПТ, введут в эксплуатацию в 2025 году.
"Формирование современной промышленной инфраструктуры — ключ к устойчивому экономическому росту и технологическому развитию столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности, в рамках программы согласовано строительство свыше 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, благодаря программе создания МПТ более 18 тысяч специалистов различных отраслей промышленности смогут получить возможность трудоустройства недалеко от дома. Их них более 1 тысячи рабочих мест появятся на объектах, возведение которых завершится в 2025 году.
"В рамках программы стимулирования создания мест приложения инвесторы вложат более 260 миллиардов рублей труда в создание готовой современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В 2025 году в столице появится шесть производственных объектов общей площадью около 93 тысяч квадратных метров. Новые предприятия построят в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внуково", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. За это время она доказала свою эффективность, как инструмент привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды. В рамках программы планируется реализовать свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысит 2,3 триллиона рублей, а количество новых рабочих мест составит свыше 311 тысяч.