Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/liksutov-2024939740.html
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ - РИА Новости, 24.06.2025
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ
Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:13:00+03:00
2025-06-24T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024939569_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9138ab575b8ee1fe600ea028ad75781f.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, более 10% от общего объема запланированных к строительству промышленных площадей, реализуемых в рамках программы создания МПТ, введут в эксплуатацию в 2025 году."Формирование современной промышленной инфраструктуры — ключ к устойчивому экономическому росту и технологическому развитию столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности, в рамках программы согласовано строительство свыше 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, благодаря программе создания МПТ более 18 тысяч специалистов различных отраслей промышленности смогут получить возможность трудоустройства недалеко от дома. Их них более 1 тысячи рабочих мест появятся на объектах, возведение которых завершится в 2025 году."В рамках программы стимулирования создания мест приложения инвесторы вложат более 260 миллиардов рублей труда в создание готовой современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В 2025 году в столице появится шесть производственных объектов общей площадью около 93 тысяч квадратных метров. Новые предприятия построят в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внуково", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. За это время она доказала свою эффективность, как инструмент привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды. В рамках программы планируется реализовать свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысит 2,3 триллиона рублей, а количество новых рабочих мест составит свыше 311 тысяч.
https://ria.ru/20250623/moskva-2024788211.html
https://ria.ru/20250621/promdizayn-2024376381.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024939569_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_de28a359fcf2d09841256e1149ffcdc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: более 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят по МПТ

Ликсутов: свыше 880 тысяч квадратных метров промплощадей построят в рамках МПТ

© Фото : пресс-служба ДИППБолее 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда
Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Более 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, более 10% от общего объема запланированных к строительству промышленных площадей, реализуемых в рамках программы создания МПТ, введут в эксплуатацию в 2025 году.
Фабрика Красный Октябрь - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Ликсутов: отгрузка компаний обрабатывающего производства выросла на 3,3%
23 июня, 12:00
"Формирование современной промышленной инфраструктуры — ключ к устойчивому экономическому росту и технологическому развитию столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности, в рамках программы согласовано строительство свыше 880 тысяч квадратных метров новых производственных площадей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, благодаря программе создания МПТ более 18 тысяч специалистов различных отраслей промышленности смогут получить возможность трудоустройства недалеко от дома. Их них более 1 тысячи рабочих мест появятся на объектах, возведение которых завершится в 2025 году.
"В рамках программы стимулирования создания мест приложения инвесторы вложат более 260 миллиардов рублей труда в создание готовой современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В 2025 году в столице появится шесть производственных объектов общей площадью около 93 тысяч квадратных метров. Новые предприятия построят в районах Савелки, Очаково-Матвеевское и Внуково", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. За это время она доказала свою эффективность, как инструмент привлечения частных инвестиций и развития сбалансированной городской среды. В рамках программы планируется реализовать свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Совокупный объем инвестиций превысит 2,3 триллиона рублей, а количество новых рабочих мест составит свыше 311 тысяч.
Столичные компании начали активное развитие промышленного дизайна - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Столичные компании начали активное развитие промышленного дизайна
21 июня, 14:21
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала