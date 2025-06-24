В "Тайгане" рассказали подробности нападения льва на директора сафари-парка
Алексагина: лев перед нападением ударил директора "Тайгана" Зубкова когтями
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Лев перед нападением ударил владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова когтями, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
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"На животе есть несколько неглубоких царапин, которые, видно, нанесены когтями, когда лев первый раз ударил. Этот удар пришелся на переднюю часть тела, но он был скользящим, поэтому неглубокие раны", - сказала Алексагина.
По ее словам, после удара лапой лев укусил Зубкова в области шеи. В то же время, Алексагина подчеркнула, что жизненно важные органы на теле не задеты.
"Я понимаю, какие могли быть раны и последствия. Рана глубокая, но по сравнению, что могло быть, я считаю, что это небольшая рана", - сказала Алексагина.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.