https://ria.ru/20250624/lev-2025201484.html

В "Тайгане" рассказали подробности нападения льва на директора сафари-парка

В "Тайгане" рассказали подробности нападения льва на директора сафари-парка - РИА Новости, 24.06.2025

В "Тайгане" рассказали подробности нападения льва на директора сафари-парка

Лев перед нападением ударил владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова когтями, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:21:00+03:00

2025-06-24T20:21:00+03:00

2025-06-24T20:21:00+03:00

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олег зубков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Лев перед нападением ударил владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова когтями, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "На животе есть несколько неглубоких царапин, которые, видно, нанесены когтями, когда лев первый раз ударил. Этот удар пришелся на переднюю часть тела, но он был скользящим, поэтому неглубокие раны", - сказала Алексагина. По ее словам, после удара лапой лев укусил Зубкова в области шеи. В то же время, Алексагина подчеркнула, что жизненно важные органы на теле не задеты. "Я понимаю, какие могли быть раны и последствия. Рана глубокая, но по сравнению, что могло быть, я считаю, что это небольшая рана", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/lev-2025001837.html

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)