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В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора - РИА Новости, 24.06.2025
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07:35 24.06.2025 (обновлено: 15:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/lev-2025001837.html
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора - РИА Новости, 24.06.2025
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:35:00+03:00
2025-06-24T15:18:00+03:00
россия
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белогорский район
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном видеокомментарии. "Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг", — сказала она.Животное дважды укусило Зубкова сзади в области шеи, а также ранило когтем на ноге и под левым ребром."Исход мог быть любой. Это дикое животное. Мы готовились к худшему, хотя жизненно важные органы не задеты", — добавила Алексагина.По ее словам, спасти директора после нападения льва помог один из посетителей. &quot;На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек — герой&quot;, — подчеркнула представитель парка.Инцидент произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в райбольнице, а затем перевели в РКБ имени Н. А. Семашко. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить.В СК возбудили уголовное дело. Следователи считают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория составляет 32 гектара, из них примерно 20 отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/park-2024924782.html
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россия
европа
белогорский район
республика крым
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Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
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россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора

Алексагина: лев не хотел нападать на директора сафари-парка "Тайган" Зубкова

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПарк львов "Тайган" в Крыму
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Парк львов "Тайган" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном видеокомментарии.
"Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг", — сказала она.
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Животное дважды укусило Зубкова сзади в области шеи, а также ранило когтем на ноге и под левым ребром.
"Исход мог быть любой. Это дикое животное. Мы готовились к худшему, хотя жизненно важные органы не задеты", — добавила Алексагина.
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков со львами - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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По ее словам, спасти директора после нападения льва помог один из посетителей.
«

"На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек — герой", — подчеркнула представитель парка.

Инцидент произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в райбольнице, а затем перевели в РКБ имени Н. А. Семашко. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить.
В СК возбудили уголовное дело. Следователи считают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория составляет 32 гектара, из них примерно 20 отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный и детский контактный зоопарк.
 
РоссияЕвропаБелогорский районОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Республика Крым
 
 
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