https://ria.ru/20250624/lev-2025001837.html

В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора

В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора - РИА Новости, 24.06.2025

В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора

Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:35:00+03:00

2025-06-24T07:35:00+03:00

2025-06-24T15:18:00+03:00

россия

европа

белогорский район

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100383/67/1003836733_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_58622bdcfc7ff09ce4c5473843f73a6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном видеокомментарии. "Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг", — сказала она.Животное дважды укусило Зубкова сзади в области шеи, а также ранило когтем на ноге и под левым ребром."Исход мог быть любой. Это дикое животное. Мы готовились к худшему, хотя жизненно важные органы не задеты", — добавила Алексагина.По ее словам, спасти директора после нападения льва помог один из посетителей. "На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек — герой", — подчеркнула представитель парка.Инцидент произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в райбольнице, а затем перевели в РКБ имени Н. А. Семашко. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить.В СК возбудили уголовное дело. Следователи считают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория составляет 32 гектара, из них примерно 20 отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250623/park-2024924782.html

https://ria.ru/20250623/lev-2024914770.html

россия

европа

белогорский район

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора 2025-06-24T07:35 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), республика крым