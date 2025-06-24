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В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора - РИА Новости, 24.06.2025
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:35:00+03:00
2025-06-24T07:35:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Лев не хотел нападать на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном видеокомментарии. "Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чем-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг", — сказала она.Животное дважды укусило Зубкова сзади в области шеи, а также ранило когтем на ноге и под левым ребром."Исход мог быть любой. Это дикое животное. Мы готовились к худшему, хотя жизненно важные органы не задеты", — добавила Алексагина.По ее словам, спасти директора после нападения льва помог один из посетителей. "На мостках было много людей, но только один человек, увидев, что я одна не смогу ослабленного Олега Алексеевича физически поднять и метра три донести до машины, не побоялся. Этот человек — герой", — подчеркнула представитель парка.Инцидент произошел 22 июня. Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в райбольнице, а затем перевели в РКБ имени Н. А. Семашко. Пострадавший пришел в сознание и уже может немного говорить.В СК возбудили уголовное дело. Следователи считают, что нападение стало возможным из-за грубого нарушения работниками правил техники безопасности.Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория составляет 32 гектара, из них примерно 20 отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/park-2024924782.html
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Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
Следователи проверяют парк "Тайган" после нападения льва на директора
2025-06-24T07:35
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россия, европа, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Россия, Европа, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
Алексагина: лев не хотел нападать на директора сафари-парка "Тайган" Зубкова