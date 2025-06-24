https://ria.ru/20250624/lavrov-2025080793.html

Российские действия на Украине не зависят от США, заявил Лавров

Российские действия на Украине не зависят от США, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025

Российские действия на Украине не зависят от США, заявил Лавров

Действия России на Украине не зависят от того, "завязнут" ли Соединенные Штаты на Ближнем Востоке в конфликте между Ираном и Израилем, заявил глава МИД России... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:24:00+03:00

2025-06-24T13:24:00+03:00

2025-06-24T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Действия России на Украине не зависят от того, "завязнут" ли Соединенные Штаты на Ближнем Востоке в конфликте между Ираном и Израилем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Просто уповать на то, что вот сейчас они завязнут на Ближнем Востоке и нам будет легче - не зависят наши действия от такого рода построений и умозаключений, но то, что ближневосточная проблема, она реальна, а не создана искусственно - это факт", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения". Как отметил министр, некоторые эксперты действительно полагают, что более глубокое вовлечение США в конфликт на Ближнем Востоке приведет к все большему "разочарованию" президента США Дональда Трампа во Владимире Зеленском. В то же время Лавров подчеркнул, что для России подобные расчеты не имеют особого значения. "У них есть есть такая пословица, у американцев, что невозможно идти и жевать жвачку. Если эту пословицу применить, то, наверное, этот менталитет будет как-то реализовываться в данной ситуации. Но для нас это не имеет никакого особого значения", - отметил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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