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Кремль: Россия по своим каналам получает информацию об ударах США по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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12:02 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/kreml-2025055868.html
Кремль: Россия по своим каналам получает информацию об ударах США по Ирану
Кремль: Россия по своим каналам получает информацию об ударах США по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
Кремль: Россия по своим каналам получает информацию об ударах США по Ирану
Россия получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по объектам Ирана, но нужно время, чтобы оценить нанесенный урон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:02:00+03:00
2025-06-24T12:02:00+03:00
россия
сша
иран
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по объектам Ирана, но нужно время, чтобы оценить нанесенный урон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени, Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли у РФ данные о том, насколько сильно удары США по объектам в Иране отбросили иранскую ядерную программу назад.
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россия, сша, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Россия, США, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Кремль: Россия по своим каналам получает информацию об ударах США по Ирану

Песков: Россия по своим каналам получает информацию об ударах США по Ирану

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по объектам Ирана, но нужно время, чтобы оценить нанесенный урон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени, Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли у РФ данные о том, насколько сильно удары США по объектам в Иране отбросили иранскую ядерную программу назад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
РоссияСШАИранДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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