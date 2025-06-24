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Кондратьев: на Кубани началась уборочная кампания - РИА Новости, 24.06.2025
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Краснодарский край
 
12:15 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/krasnodar-2025060246.html
Кондратьев: на Кубани началась уборочная кампания
Кондратьев: на Кубани началась уборочная кампания - РИА Новости, 24.06.2025
Кондратьев: на Кубани началась уборочная кампания
Уборочная кампания стартовала в Краснодарском крае, аграрии 19 районов уже обмолотили более 35 тысяч гектаров озимых культур и собрали около 160 тысяч тонн... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:15:00+03:00
2025-06-24T12:15:00+03:00
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уборочная кампания стартовала в Краснодарском крае, аграрии 19 районов уже обмолотили более 35 тысяч гектаров озимых культур и собрали около 160 тысяч тонн зерна, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Сейчас убирают ячмень и горох. Хозяйства края обеспечены необходимой техникой и горюче-смазочными материалами. Кроме того, в связи с засухой в восьми муниципалитетах был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило оперативно оказать адресную поддержку пострадавшим предприятиям. Всего кубанским хлеборобам предстоит убрать более 1,7 миллиона гектаров озимых", – сообщил журналистам Кондратьев. Глава региона подчеркнул, что работы проходят в тесном взаимодействии с местными учеными, что позволяет повышать урожайность и эффективно применять передовые технологии. "Рассчитываем, что благодаря труду наших селян мы получим достойный урожай", – заявил журналистам Кондратьев. Всего в жатве задействованы более 40 тысяч сельхозмашин, в том числе почти 8 тысяч комбайнов. Собранное зерно увозят на зерносушильные комплексы и элеваторы. В крае расположены 45 хлебоприемных предприятий с емкостью единовременного хранения 4,4 миллиона тонн. Еще порядка 8,5 миллиона тонн зерна способны принять на хранение аграрии. В 2024 году в Краснодарском крае собрали 13,8 миллиона тонн зерна, включая 10,3 миллиона тонн пшеницы.
https://ria.ru/20250624/sochi-2025054891.html
https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: на Кубани началась уборочная кампания

Кондратьев: сельхозработники Кубани начали уборочную кампанию

© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramУборочная кампания на Кубани
Уборочная кампания на Кубани - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Уборочная кампания на Кубани
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уборочная кампания стартовала в Краснодарском крае, аграрии 19 районов уже обмолотили более 35 тысяч гектаров озимых культур и собрали около 160 тысяч тонн зерна, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Сейчас убирают ячмень и горох. Хозяйства края обеспечены необходимой техникой и горюче-смазочными материалами. Кроме того, в связи с засухой в восьми муниципалитетах был введен режим чрезвычайной ситуации, что позволило оперативно оказать адресную поддержку пострадавшим предприятиям. Всего кубанским хлеборобам предстоит убрать более 1,7 миллиона гектаров озимых", – сообщил журналистам Кондратьев.
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Глава региона подчеркнул, что работы проходят в тесном взаимодействии с местными учеными, что позволяет повышать урожайность и эффективно применять передовые технологии.
"Рассчитываем, что благодаря труду наших селян мы получим достойный урожай", – заявил журналистам Кондратьев.
Всего в жатве задействованы более 40 тысяч сельхозмашин, в том числе почти 8 тысяч комбайнов. Собранное зерно увозят на зерносушильные комплексы и элеваторы. В крае расположены 45 хлебоприемных предприятий с емкостью единовременного хранения 4,4 миллиона тонн. Еще порядка 8,5 миллиона тонн зерна способны принять на хранение аграрии.
В 2024 году в Краснодарском крае собрали 13,8 миллиона тонн зерна, включая 10,3 миллиона тонн пшеницы.
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