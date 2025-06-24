https://ria.ru/20250624/koventri-2024857079.html

Биография Кирсти Ковентри

Биография Кирсти Ковентри - РИА Новости, 24.06.2025

Биография Кирсти Ковентри

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри (полное имя – Кирсти Ли Ковентри, Kirsty Leigh Coventry) родилась 16 сентября 1983 года в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:18:00+03:00

2025-06-24T00:18:00+03:00

2025-06-24T00:18:00+03:00

зимбабве

кирсти ковентри

спорт

биографии

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри (полное имя – Кирсти Ли Ковентри, Kirsty Leigh Coventry) родилась 16 сентября 1983 года в Хараре (Зимбабве) в спортивной семье.Научилась плавать в возрасте двух лет, а в шесть лет начала тренироваться в первом плавательном клубе. В возрасте 16 лет Кирсти прошла отбор на свою первую Олимпиаду в Сиднее (Австралия, 2000). Там она участвовала в четырех соревнованиях, став первой пловчихой из Зимбабве, которая вышла в полуфинал Олимпийских игр.До 2000 года она училась в средней школе при доминиканском монастыре в Хараре.В 17 лет уехала в США, где получила стипендию Olympic Solidarity (программа развития МОК по поддержке спортсменов) в Обернском университете (Оберн, штат Алабама, США). В 2006 году получила степень бакалавра гуманитарных наук по специальности "Управление гостиничным и ресторанным бизнесом" с дополнительной специальностью "Бизнес" в Колледже гуманитарных наук Обернского университета. В период учебы помогла своей команде по плаванию "Тигры" выиграть чемпионаты Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) 2002, 2003 и 2004 годов.С 1998 по 2016 годы Кристи Ковентри выступала на всех международных первенствах по плаванию, в том числе на пяти Олимпийских играх (2000, 2004, 2008, 2012, 2016).Двукратная олимпийская чемпионка. В 2004 году в Афинах (Греция) и в 2008 году в Пекине (Китай) она завоевала золото на дистанции 200 метров на спине. На Играх 2004 года она также выиграла серебро (100 метров на спине) и бронзовую медаль (200 метров комплексным плаванием), а на Играх 2008 года ее копилка пополнилась тремя серебряными наградами (100 метров на спине, 200 и 400 метров комплексным плаванием).Многократная чемпионка мира. На чемпионатах мира по водным видам спорта в 2005 году (Монреаль, Канада) и в 2009 году (Рим, Италия) она завоевала золото (100 и 200 метров на спине, 200 метров на спине соответственно). Серебро досталось Кирсти в 2005 году (200 метров и 400 метров комплексное плавание), в 2007 году (Мельбурн, Австралия) (200 метров на спине и 200 метров в комплексном плавании) и в 2009 году (400 метров в комплексном плавании).На Кубках мира по плаванию в 2005 году (Сидней, Австралия) завоевала золото (200 метров в комплексном плавании), два серебра (100 и 400 метров в комплексном плавании) и бронзу (200 метров на спине), а в 2010 году (Москва, Россия; Стокгольм, Швеция) выиграла серебро (200 метров в комплексном плавании) и две бронзы (200 метров на спине и 200 метров в комплексном плавании).Многократная чемпионка Всеафриканских игр (15 золотых, 9 серебряных и две бронзовых медали) и других мировых первенств по плаванию.Ковентри также участвовала в Олимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), после чего завершила спортивную карьеру.Ей принадлежат пять мировых рекордов. Она стала самым успешным африканским олимпийцем в истории. Ковентри – обладатель самого большого числа индивидуальных олимпийских медалей среди всех женщин-пловцов в истории и самого большого числа олимпийских медалей в истории Африки (все виды спорта).Всего на счету спортсменки 54 медали (26 золотых, 21 серебряная и семь бронзовых).С 2012 года Кирсти Ковентри – на административной работе в МОК, член ряда спортивных организаций, комиссий и комитетов.В 2012 году она была избрана в комиссию спортсменов МОК.В 2012-2021 годы – представитель спортсменов МОК во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).В 2013 году стала членом Национального олимпийского комитета Зимбабве. В 2017-2018 годы – вице-президент Национального олимпийского комитета Зимбабве.В 2014-2021 годы – член комитета спортсменов WADA.С 2016 года – вице-президент Международной ассоциации серфинга (ISA).С 2017 года – член комитета спортсменов Международной федерации плавания (FINA).В 2018-2021 годы – член Исполнительного совета МОК (с 2023 года – в качестве председателя комиссии спортсменов). В 2018-2021 годы – председатель комиссии спортсменов.С 2018 года – председатель координационной комиссии по подготовке юношеских Олимпийских игр в Дакаре в 2026 году.С 2021 года – председатель Координационной комиссии Игр XXXV Олимпиады в Брисбене в 2032 году.В 2018 году Ковентри была назначена министром молодежи, спорта, искусств и отдыха Зимбабве. На этой должности она продвигала законодательство по борьбе с договорными матчами, насилием и сексуальными домогательствами в спорте. Занимала должность до 2025 года.20 марта 2025 года на 144-й сессии МОК Кирсти Ковентри была избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета. Она стала первой женщиной на этом посту и второй в истории главой МОК, не являющейся европейцем. Также стала первой африканкой, достигшей высшей должности в Олимпийском движении.Официально полномочия Кирсти Ковентри на посту президента МОК начнутся 24 июня 2025 года. После избрания Ковентри заявила, что МОК будет защищать права женщин в спорте, а в вопросе участия трансгендеров в женских соревнованиях следует проявлять больше инициативы: "Мы будем защищать права женщин в спорте, я хочу, чтобы у МОК было большее лидерство в этом вопросе... мы создадим рабочую группу по обсуждению прав женщин, в нее войдут представители международных федераций, нам надо прийти к единому решению". Ковентри также заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов, и пообещала рассмотреть вопрос о России: "Я хотела бы создать рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами". Она напомнила, что в Африке тоже происходят конфликты и эта проблема никуда не исчезает: "Наша ответственность – обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпиады, а также защитить и поддержать их. Это сложный баланс. Но в конечном итоге я верю, что лучше всего для нашего движения – гарантировать, что все спортсмены будут представлены".Спортсменка ведет активную общественную деятельностью.В 2016 году в Зимбабве основала Академию плавания Кирсти Ковентри по обучению детей принципам безопасного поведения на воде. В настоящее время в академии обучают плаванию детей, взрослых, а также людей с ограниченными возможностями. В 2017 году супруги запустили общественную некоммерческую программу HEROES ("Герои"), которая проводит бесплатные спортивные мероприятия для детей из неблагополучных районов Зимбабве в школах, спортивных центрах, привлекая тренеров-волонтеров; проводит мотивационные лекции и семинары для школ и начинающих спортсменов по всему миру; консультирует предприятия, фонды и отдельных лиц по вопросам развития навыков и карьеры спортсменов.С 2010 года замужем за своим бывшим менеджером Тайроном Сьюардом. В семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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зимбабве, кирсти ковентри, спорт, биографии