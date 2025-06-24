https://ria.ru/20250624/kitay-2024929106.html

Америка требует от Китая вступить в войну

Америка требует от Китая вступить в войну - РИА Новости, 24.06.2025

Америка требует от Китая вступить в войну

Вихрь событий вокруг ирано-израильского конфликта, как и полагается стихийному бедствию в условиях жаркой пустыни, закручивается стремительно и непредсказуемо... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

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Вихрь событий вокруг ирано-израильского конфликта, как и полагается стихийному бедствию в условиях жаркой пустыни, закручивается стремительно и непредсказуемо. События несутся головоломным галопом, только успевай следить и выстраивать их в цепочки. Зарубежная пресса со ссылкой на Белый дом утверждает, что американский госсекретарь Марк Рубио направил обращение в Пекин с требованием повлиять на Тегеран и, используя критическую торговую зависимость, фактически вынудить иранцев отказаться от идеи перекрытия Ормузского пролива. В Вашингтоне, который неделями убаюкивал всех миротворческими сказками, а потом без предупреждения нанес ракетно-бомбовый удар по научным объектам на суверенной территории чужого государства, считают, что подобный шаг Ирана приведет к резкой эскалации и станет "ужасной ошибкой". С нашей стороны Атлантического океана из летаргии всплыл Евросоюз, тут же призвавший Иран "уважать международное право и проявить сдержанность".Если когда-нибудь в палате мер и весов заведут эталон вопиющего двуличия и двойных стандартов, то поведение Вашингтона и Брюсселя легко станет идеальным образцом. Впрочем, подобные выкрутасы представителей реактивно деградирующей западной цивилизации уже мало кого удивляют. Интересно здесь иное: почему, невзирая на громогласные заявления об оглушительном успехе, администрация в Вашингтоне то ли умоляет, то ли требует от Китая вмешаться в конфликт и в силовом режиме запретить Тегерану адекватный и вполне логичный ответ?Что касается возможного перекрытия Ормузского пролива, то горловину Персидского залива еще никто не перекрыл, а морские трекеры фиксируют разворот отдельных судов. Не добавляют оптимизма и заявления региональных игроков. Например, глава МИД Ирака Фуад Хусейн считает, что если Иран все-таки остановит морской трафик, то мировые цены на нефть могут вырасти до 200-300 долларов за бочку.Так почему же Вашингтон требует вмешаться Пекин, почему проснулся Евросоюз, почему внезапно прервали молчание арабские страны и, что главное, почему Ормузский пролив до сих пор не перекрыт?Нужно понимать, что перекрыть пролив можно только тотально — в смысле, полностью остановив в нем судоходство. Глупо думать, что США и особенно Евросоюз с Британией, куда идет основной трафик ближневосточной нефти, позволят персам перекрыть поставки нефти из Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ, сохранив при этом экспортное окно для нефти собственной. Для всех стран региона черное золото — это одновременно и богатство, и проклятие.Например, через водные ворота Ормуза проходит около девяноста процентов экспортной саудовской нефти. Эр-Рияд хоть и пытается диверсифицировать свою экономику в рамках стратегической программы Vision 2030, все еще критически зависим от добычи и реализации углеводородов. Государственный долг только за прошлый год увеличился с 280 до 354 миллиардов долларов, что эквивалентно трети ВВП страны. При этом, по оценкам ближневосточного аналитического агентства MEES, только за первый квартал текущего года саудиты выручили от экспорта нефти свыше 54 миллиардов долларов.Корреляция актуальна для всех нефтедобывающих стран-экспортеров региона, включая сам Иран, который ежедневно в прямом смысле слова отправляет в воздух миллионы долларов в виде ракет и дронов. Не самая устойчивая персидская экономика критически зависима от экспорта нефти. По состоянию на март текущего года ежесуточный экспорт иранской нефти оценивался в 1,7 миллиона баррелей, что за первый квартал принесло Тегерану порядка 67 миллиардов долларов.Для Соединенных Штатов морское эмбарго — это минус пять-шесть процентов общего нефтяного импорта, не смертельно для экономики в целом, но убийственно для Трампа и республиканцев в электоральном смысле, так как гарантированно приведет к удорожанию автомобильного топлива, а вместе с ним по цепочке и всей базовой корзины продуктов. Вашингтон пытается надавить на персов через Китай, куда уходит девять из десяти бочек иранской нефти, плюс Поднебесная выкупает тридцать три процента всего персидского экспорта. В целом — около 11 миллионов баррелей в день, однако в это число входит и растущий импорт из России.Цепочку цифр можно раскручивать до бесконечности, но, думаем, уже понятно, что перекрытие Ормузского пролива одинаково неприятно даже для сторонних игроков, включая арабские страны Персидского залива, напрямую не участвующие в агрессии против Ирана. В завершение можно лишь отметить, что США опять нагадили в одной из важных точек на мировой карте, а разгребать собственные художества почему-то требуют от Китая.

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, сша, в мире, китай, иран, нефть