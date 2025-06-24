https://ria.ru/20250624/katar-2025029244.html

Главы МИД шести арабских стран обсудят атаку Ирана на базу США в Катаре

Главы МИД шести арабских стран обсудят атаку Ирана на базу США в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025

Главы МИД шести арабских стран обсудят атаку Ирана на базу США в Катаре

Главы МИД шести арабских стран Персидского залива проведут во вторник в столице Катара Дохе экстренную встречу, чтобы обсудить атаку Ирана на военную базу США... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:51:00+03:00

2025-06-24T10:51:00+03:00

2025-06-24T10:52:00+03:00

в мире

катар

иран

доха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024954604_0:84:749:505_1920x0_80_0_0_258a316a51715dffa7833159e977f111.jpg

ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Главы МИД шести арабских стран Персидского залива проведут во вторник в столице Катара Дохе экстренную встречу, чтобы обсудить атаку Ирана на военную базу США на территории Катара, говорится в заявлении генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассема аль-Будайви в микроблоге совета в социальной сети Х. "Сорок девятое внеочередное заседание Совета министров стран ССАГПЗ состоится сегодня, во вторник, 24 июня 2025 года, в столице Катара Дохе под председательством министра иностранных дел Кувейта Абдаллы Али аль-Яхьи, председателя текущей сессии совета министров, в присутствии глав МИД стран-членов совета", - отметил он. Генсек совета указал, что руководители внешнеполитических ведомств шести аравийских монархий (Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт) соберутся в Дохе, чтобы "обсудить атаку Ирана на Катар". В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025016375.html

катар

иран

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, иран, доха