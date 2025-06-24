Главы МИД шести арабских стран обсудят атаку Ирана на базу США в Катаре
Главы МИД шести арабских стран обсудят атаку Ирана на военную базу США в Катаре
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Главы МИД шести арабских стран Персидского залива проведут во вторник в столице Катара Дохе экстренную встречу, чтобы обсудить атаку Ирана на военную базу США на территории Катара, говорится в заявлении генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассема аль-Будайви в микроблоге совета в социальной сети Х.
"Сорок девятое внеочередное заседание Совета министров стран ССАГПЗ состоится сегодня, во вторник, 24 июня 2025 года, в столице Катара Дохе под председательством министра иностранных дел Кувейта Абдаллы Али аль-Яхьи, председателя текущей сессии совета министров, в присутствии глав МИД стран-членов совета", - отметил он.
Генсек совета указал, что руководители внешнеполитических ведомств шести аравийских монархий (Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт) соберутся в Дохе, чтобы "обсудить атаку Ирана на Катар".
В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.