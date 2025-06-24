Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей
ГУОВ и АСВ просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в прениях сторон в Мосгорсуде исковые требования к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
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В понедельник в Мосгорсуде состоялись прения сторон по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и второго фигуранта Антона Филатова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Процесс прошел в закрытом режиме.
Гособвинение в прениях сторон в качестве наказания запросил для Иванова 14,5 лет лишения свободы, для Филатова - 14 лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил взыскать в доход государства имущество.
В свою очередь представители потерпевших были против конфискации активов, рассказал РИА Новости источник близкий к следствию.
Приговор по делу Мосгорсуд огласит 1 июля.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.