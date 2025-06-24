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Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 24.06.2025
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07:50 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ivanov-2025003001.html
Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей
Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 24.06.2025
Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей
Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в прениях сторон в Мосгорсуде исковые требования РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:50:00+03:00
2025-06-24T07:50:00+03:00
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
агентство по страхованию вкладов
оборонстрой
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в прениях сторон в Мосгорсуде исковые требования к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. В понедельник в Мосгорсуде состоялись прения сторон по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и второго фигуранта Антона Филатова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Процесс прошел в закрытом режиме. Гособвинение в прениях сторон в качестве наказания запросил для Иванова 14,5 лет лишения свободы, для Филатова - 14 лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил взыскать в доход государства имущество. В свою очередь представители потерпевших были против конфискации активов, рассказал РИА Новости источник близкий к следствию. Приговор по делу Мосгорсуд огласит 1 июля. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают. Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, оборонстрой
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Агентство по страхованию вкладов, ОборонСтрой
Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей

ГУОВ и АСВ просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в прениях сторон в Мосгорсуде исковые требования к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
3 июня, 05:13
В понедельник в Мосгорсуде состоялись прения сторон по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и второго фигуранта Антона Филатова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Процесс прошел в закрытом режиме.
Гособвинение в прениях сторон в качестве наказания запросил для Иванова 14,5 лет лишения свободы, для Филатова - 14 лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил взыскать в доход государства имущество.
В свою очередь представители потерпевших были против конфискации активов, рассказал РИА Новости источник близкий к следствию.
Приговор по делу Мосгорсуд огласит 1 июля.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках
21 июня, 15:58
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судАгентство по страхованию вкладовОборонСтрой
 
 
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