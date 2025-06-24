https://ria.ru/20250624/ivanov-2025003001.html

Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей

Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 24.06.2025

Потерпевшие просят взыскать с Иванова более четырех миллиардов рублей

Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в прениях сторон в Мосгорсуде исковые требования РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:50:00+03:00

2025-06-24T07:50:00+03:00

2025-06-24T07:50:00+03:00

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

агентство по страхованию вкладов

оборонстрой

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали в прениях сторон в Мосгорсуде исковые требования к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. В понедельник в Мосгорсуде состоялись прения сторон по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и второго фигуранта Антона Филатова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Процесс прошел в закрытом режиме. Гособвинение в прениях сторон в качестве наказания запросил для Иванова 14,5 лет лишения свободы, для Филатова - 14 лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил взыскать в доход государства имущество. В свою очередь представители потерпевших были против конфискации активов, рассказал РИА Новости источник близкий к следствию. Приговор по делу Мосгорсуд огласит 1 июля. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают. Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.

https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html

https://ria.ru/20250621/istochnik-2024512735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, оборонстрой