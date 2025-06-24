https://ria.ru/20250624/irkutsk-2025138819.html
Детский сад, построенный по областной программе, открывается в Приангарье
Детский сад, построенный по областной программе, открывается в Приангарье - РИА Новости, 24.06.2025
Детский сад, построенный по областной программе, открывается в Приангарье
Новый детский сад, строительство которого находилось на контроле губернатора Приангарья Игоря Кобзева и велось по областной госпрограмме "Развитие образования", РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:58:00+03:00
2025-06-24T16:58:00+03:00
2025-06-24T16:58:00+03:00
иркутская область
общество
черемхово
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ИРКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Новый детский сад, строительство которого находилось на контроле губернатора Приангарья Игоря Кобзева и велось по областной госпрограмме "Развитие образования", откроется в начале июля в Черемхово, сообщает пресс-служба правительства региона. Двухэтажное здание муниципального детского сада "Уголек" открывается в начале июля в городе шахтеров - Черемхово. Дошкольное учреждение рассчитано на 110 мест и возведено взамен закрытого в 2020 году одноэтажного деревянного аварийного здания. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во вторник проверил готовность объекта к началу работы. "Строительство детского сада находилось на личном контроле губернатора и правительства Иркутской области. Проект был реализован в рамках государственной программы "Развитие образования". Общий объем финансирования составил 206,3 млн рублей, из которых 191,9 млн рублей выделено из областного бюджета, а 14,4 млн рублей – из муниципального", - говорится в сообщении. В садике созданы все условия для комфортного пребывания, обучения и развития детей. Здесь организовано пять групп: одна для малышей до трех лет и четыре группы для детей от трех до восьми лет. Сад оснащен современными спортивным и музыкальным залами, кабинетом дополнительного образования с мультстудией, интерактивной песочницей и беспилотными летательными аппаратами. Цифровая лаборатория "Наураша" позволит юным исследователям проводить увлекательные эксперименты. Также в детском саду есть кабинет педагога-психолога. Все педагоги обеспечены современной техникой, включая ноутбуки, принтеры и доступ к интернету. В игровых комнатах установлены проекторы, экраны, современное игровое оборудование, различные конструкторы и мягкие модули. В раздевалках предусмотрены сушильные шкафы для одежды. Пищеблок, прачечная и медицинский блок оснащены новым технологическим оборудованием. На территории детского сада обустроены теневые навесы, спортивная площадка и установлено игровое оборудование. Безопасность детей обеспечивается системой наружного видеонаблюдения, кодовыми замками и постом охраны. Штат детского сада укомплектован почти полностью и насчитывает 36 сотрудников, включая воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.
https://ria.ru/20250620/kobzev-2024267182.html
https://ria.ru/20250620/kobzev-2024303597.html
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общество, черемхово, иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Общество, Черемхово, Иркутская область, Игорь Кобзев
Детский сад, построенный по областной программе, открывается в Приангарье
В Черемхово откроют новый детский сад, построенный по областной госпрограмме
ИРКУТСК, 24 июн - РИА Новости. Новый детский сад, строительство которого находилось на контроле губернатора Приангарья Игоря Кобзева и велось по областной госпрограмме "Развитие образования", откроется в начале июля в Черемхово, сообщает пресс-служба правительства региона.
Двухэтажное здание муниципального детского сада "Уголек" открывается в начале июля в городе шахтеров - Черемхово. Дошкольное учреждение рассчитано на 110 мест и возведено взамен закрытого в 2020 году одноэтажного деревянного аварийного здания. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во вторник проверил готовность объекта к началу работы.
"Строительство детского сада находилось на личном контроле губернатора и правительства Иркутской области. Проект был реализован в рамках государственной программы "Развитие образования". Общий объем финансирования составил 206,3 млн рублей, из которых 191,9 млн рублей выделено из областного бюджета, а 14,4 млн рублей – из муниципального", - говорится в сообщении.
В садике созданы все условия для комфортного пребывания, обучения и развития детей. Здесь организовано пять групп: одна для малышей до трех лет и четыре группы для детей от трех до восьми лет. Сад оснащен современными спортивным и музыкальным залами, кабинетом дополнительного образования с мультстудией, интерактивной песочницей и беспилотными летательными аппаратами. Цифровая лаборатория "Наураша" позволит юным исследователям проводить увлекательные эксперименты. Также в детском саду есть кабинет педагога-психолога. Все педагоги обеспечены современной техникой, включая ноутбуки, принтеры и доступ к интернету.
В игровых комнатах установлены проекторы, экраны, современное игровое оборудование, различные конструкторы и мягкие модули. В раздевалках предусмотрены сушильные шкафы для одежды. Пищеблок, прачечная и медицинский блок оснащены новым технологическим оборудованием.
На территории детского сада обустроены теневые навесы, спортивная площадка и установлено игровое оборудование. Безопасность детей обеспечивается системой наружного видеонаблюдения, кодовыми замками и постом охраны.
Штат детского сада укомплектован почти полностью и насчитывает 36 сотрудников, включая воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.