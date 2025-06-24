Пезешкиан заявил о готовности решать проблемы в отношениях с Вашингтоном
Президент Пезешкиан: Иран готов решать проблемы с США в международных рамках
© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Тегеран готов решать проблемы с Вашингтоном "в международных рамках", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора во вторник с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом.
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"Мы готовы решать вопросы между Ираном и США в международных рамках и никогда не потребуем ничего, выходящего за рамки наших прав. В этой связи мы приветствуем любую помощь со стороны наших дружественных и братских стран", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
В свою очередь, наследный принцип Саудовской Аравии выразил надежду на как можно более скорое начало переговоров между Ираном и США, которое приведет к результатам, снимающим обеспокоенность сторон.
Бен Сальман также заявил, что рассчитывает на отсутствие каких-либо происшествий, которые могут привести к возобновлению боестолкновений между Израилем и Ираном, следует из сообщения пресс-службы иранского президента.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".