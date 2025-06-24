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Пезешкиан заявил о готовности решать проблемы в отношениях с Вашингтоном - РИА Новости, 24.06.2025
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23:34 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025223070.html
Пезешкиан заявил о готовности решать проблемы в отношениях с Вашингтоном
Пезешкиан заявил о готовности решать проблемы в отношениях с Вашингтоном - РИА Новости, 24.06.2025
Пезешкиан заявил о готовности решать проблемы в отношениях с Вашингтоном
Тегеран готов решать проблемы с Вашингтоном "в международных рамках", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора во вторник с наследным РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:34:00+03:00
2025-06-24T23:34:00+03:00
в мире
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сша
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масуд пезешкиан
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Тегеран готов решать проблемы с Вашингтоном "в международных рамках", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора во вторник с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом. "Мы готовы решать вопросы между Ираном и США в международных рамках и никогда не потребуем ничего, выходящего за рамки наших прав. В этой связи мы приветствуем любую помощь со стороны наших дружественных и братских стран", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента. В свою очередь, наследный принцип Саудовской Аравии выразил надежду на как можно более скорое начало переговоров между Ираном и США, которое приведет к результатам, снимающим обеспокоенность сторон. Бен Сальман также заявил, что рассчитывает на отсутствие каких-либо происшествий, которые могут привести к возобновлению боестолкновений между Израилем и Ираном, следует из сообщения пресс-службы иранского президента. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/iran-2024700481.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пезешкиан заявил о готовности решать проблемы в отношениях с Вашингтоном

Президент Пезешкиан: Иран готов решать проблемы с США в международных рамках

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Тегеран готов решать проблемы с Вашингтоном "в международных рамках", заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора во вторник с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом.
«
"Мы готовы решать вопросы между Ираном и США в международных рамках и никогда не потребуем ничего, выходящего за рамки наших прав. В этой связи мы приветствуем любую помощь со стороны наших дружественных и братских стран", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США и Израилем
22 июня, 22:06
В свою очередь, наследный принцип Саудовской Аравии выразил надежду на как можно более скорое начало переговоров между Ираном и США, которое приведет к результатам, снимающим обеспокоенность сторон.
Бен Сальман также заявил, что рассчитывает на отсутствие каких-либо происшествий, которые могут привести к возобновлению боестолкновений между Израилем и Ираном, следует из сообщения пресс-службы иранского президента.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters
16 июня, 18:06
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Иране не уверены, что могут доверять США после израильской атаки
21 июня, 00:05
 
В миреЦены на нефтьИранСШАИзраильМасуд ПезешкианДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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