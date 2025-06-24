Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен
Экс-госсекретарь Блинкен: Иран способен быстро восстановить ущерб от ударов США
© AP Photo / Efrem Lukatsky, PoolБывший государственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Efrem Lukatsky, Pool
Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Иран способен быстро восстановить ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, говорится в статье бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в газете New York Times.
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"Хотя нет никаких сомнений в том, что американский удар затормозил ядерные амбиции Ирана, он мог бы быстро восстановить (объекты - ред.) в местах и на глубинах, практически неуязвимых для авиаударов, и в то же время заниматься созданием оружия", - заявил дипломат, подчеркнув при этом безуспешность дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа.
Также Блинкен сообщил со ссылкой на экспертов, что существуют сомнения в способности американских противобункерных бомб полностью вывести из строя цели на территории Ирана.
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"Эксперты, с которыми я беседовал, сильно сомневаются в способности уникальных американских противобункерных бомб весом 30 тысяч фунтов (13,6 тонн - ред.), которые были сброшены на ядерные объекты Ирана, полностью вывести из строя объект в Фордо и прочие глубоко расположенные и укрепленные составляющие иранской ядерной программы. Первоначальные сообщения указывают на то, что хотя ядерная инфраструктура Ирана была сильно повреждена, она не была уничтожена", - сообщил Блинкен.
Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил в эфире телеканала CNN, что американские вооруженные силы, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления Трампа.
В публикации в социальной сети Truth Social американский лидер жестко раскритиковал телеканалы CNN, ABC и NBC, поставившие под сомнение успешность ударов США по объектам иранской ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".