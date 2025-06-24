https://ria.ru/20250624/iran-2025222627.html

Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен

Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен - РИА Новости, 24.06.2025

Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен

Иран способен быстро восстановить ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, говорится в статье бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в газете... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:32:00+03:00

2025-06-24T23:32:00+03:00

2025-06-24T23:32:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

энтони блинкен

дональд трамп

крис мерфи (сенатор сша)

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279048_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8f0fe51a3f20bf3aac22d45640fd8a5d.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Иран способен быстро восстановить ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, говорится в статье бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в газете New York Times. "Хотя нет никаких сомнений в том, что американский удар затормозил ядерные амбиции Ирана, он мог бы быстро восстановить (объекты - ред.) в местах и ​​на глубинах, практически неуязвимых для авиаударов, и в то же время заниматься созданием оружия", - заявил дипломат, подчеркнув при этом безуспешность дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа. Также Блинкен сообщил со ссылкой на экспертов, что существуют сомнения в способности американских противобункерных бомб полностью вывести из строя цели на территории Ирана. "Эксперты, с которыми я беседовал, сильно сомневаются в способности уникальных американских противобункерных бомб весом 30 тысяч фунтов (13,6 тонн - ред.), которые были сброшены на ядерные объекты Ирана, полностью вывести из строя объект в Фордо и прочие глубоко расположенные и укрепленные составляющие иранской ядерной программы. Первоначальные сообщения указывают на то, что хотя ядерная инфраструктура Ирана была сильно повреждена, она не была уничтожена", - сообщил Блинкен. Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил в эфире телеканала CNN, что американские вооруженные силы, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления Трампа. В публикации в социальной сети Truth Social американский лидер жестко раскритиковал телеканалы CNN, ABC и NBC, поставившие под сомнение успешность ударов США по объектам иранской ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250622/ssha-2024559060.html

https://ria.ru/20250623/iran-2024746072.html

https://ria.ru/20250622/ssha-2024562702.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, энтони блинкен, дональд трамп, крис мерфи (сенатор сша), nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте