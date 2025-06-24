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Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен - РИА Новости, 24.06.2025
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23:32 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025222627.html
Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен
Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен - РИА Новости, 24.06.2025
Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен
Иран способен быстро восстановить ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, говорится в статье бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в газете... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:32:00+03:00
2025-06-24T23:32:00+03:00
в мире
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Иран способен быстро восстановить ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, говорится в статье бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в газете New York Times. "Хотя нет никаких сомнений в том, что американский удар затормозил ядерные амбиции Ирана, он мог бы быстро восстановить (объекты - ред.) в местах и ​​на глубинах, практически неуязвимых для авиаударов, и в то же время заниматься созданием оружия", - заявил дипломат, подчеркнув при этом безуспешность дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа. Также Блинкен сообщил со ссылкой на экспертов, что существуют сомнения в способности американских противобункерных бомб полностью вывести из строя цели на территории Ирана. "Эксперты, с которыми я беседовал, сильно сомневаются в способности уникальных американских противобункерных бомб весом 30 тысяч фунтов (13,6 тонн - ред.), которые были сброшены на ядерные объекты Ирана, полностью вывести из строя объект в Фордо и прочие глубоко расположенные и укрепленные составляющие иранской ядерной программы. Первоначальные сообщения указывают на то, что хотя ядерная инфраструктура Ирана была сильно повреждена, она не была уничтожена", - сообщил Блинкен. Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил в эфире телеканала CNN, что американские вооруженные силы, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления Трампа. В публикации в социальной сети Truth Social американский лидер жестко раскритиковал телеканалы CNN, ABC и NBC, поставившие под сомнение успешность ударов США по объектам иранской ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, энтони блинкен, дональд трамп, крис мерфи (сенатор сша), nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Крис Мерфи (сенатор США), NBC, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Удары США не уничтожили иранскую ядерную программу, считает Блинкен

Экс-госсекретарь Блинкен: Иран способен быстро восстановить ущерб от ударов США

© AP Photo / Efrem Lukatsky, PoolБывший государственный секретарь США Энтони Блинкен
Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky, Pool
Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Иран способен быстро восстановить ущерб, нанесенный ударами США по его ядерным объектам, говорится в статье бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в газете New York Times.
«
"Хотя нет никаких сомнений в том, что американский удар затормозил ядерные амбиции Ирана, он мог бы быстро восстановить (объекты - ред.) в местах и ​​на глубинах, практически неуязвимых для авиаударов, и в то же время заниматься созданием оружия", - заявил дипломат, подчеркнув при этом безуспешность дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа.
Американский бомбардировщик B-2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США задействовали бомбардировщики B-2 в ударах по Ирану, пишут СМИ
22 июня, 03:20
Также Блинкен сообщил со ссылкой на экспертов, что существуют сомнения в способности американских противобункерных бомб полностью вывести из строя цели на территории Ирана.
«
"Эксперты, с которыми я беседовал, сильно сомневаются в способности уникальных американских противобункерных бомб весом 30 тысяч фунтов (13,6 тонн - ред.), которые были сброшены на ядерные объекты Ирана, полностью вывести из строя объект в Фордо и прочие глубоко расположенные и укрепленные составляющие иранской ядерной программы. Первоначальные сообщения указывают на то, что хотя ядерная инфраструктура Ирана была сильно повреждена, она не была уничтожена", - сообщил Блинкен.
Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил в эфире телеканала CNN, что американские вооруженные силы, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления Трампа.
В публикации в социальной сети Truth Social американский лидер жестко раскритиковал телеканалы CNN, ABC и NBC, поставившие под сомнение успешность ударов США по объектам иранской ядерной программы.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США
23 июня, 09:06
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США при ударах по Ирану применили противобункерные бомбы, пишут СМИ
22 июня, 04:31
 
В миреИранСШАИзраильЭнтони БлинкенДональд ТрампКрис Мерфи (сенатор США)NBCВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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