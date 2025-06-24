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Иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт - РИА Новости, 24.06.2025
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23:22 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025221571.html
Иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт
Иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт - РИА Новости, 24.06.2025
Иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт
Системы ПВО сбили несколько боевых мини-дронов в городе Решт, расположенном на севере Ирана, передает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:22:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Системы ПВО сбили несколько боевых мини-дронов в городе Решт, расположенном на севере Ирана, передает иранское агентство ISNA. "Час назад ряд районов города Решт подверглись атаке боевых мини-дронов, которые были сбиты благодаря задействованию ПВО", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт

ISNA: средства ПВО сбили несколько беспилотников в городе Решт на севере Ирана

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСитуация в Иране
Ситуация в Иране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Системы ПВО сбили несколько боевых мини-дронов в городе Решт, расположенном на севере Ирана, передает иранское агентство ISNA.
«
"Час назад ряд районов города Решт подверглись атаке боевых мини-дронов, которые были сбиты благодаря задействованию ПВО", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Кадры с якобы сбитым израильским БПЛА Hermes по иранскому ТВ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Израиль сообщил о потере беспилотника в Иране
18 июня, 11:19
 
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