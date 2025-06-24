https://ria.ru/20250624/iran-2025213404.html

На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле

На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле - РИА Новости, 24.06.2025

На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле

Израиль постепенно терпит поражение в войне с Ираном, Тель-Авив может ждать медленный крах государственности, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Израиль постепенно терпит поражение в войне с Ираном, Тель-Авив может ждать медленный крах государственности, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Израиль начал с массированного обезглавливающего удара, который провалился. После этого "игра" медленно начала поворачиваться в пользу Тегерана <..> Эта война, возможно, положила начало медленному краху государства Израиль", — написал Малинен.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Тегеран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html

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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, туомас малинен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте