https://ria.ru/20250624/iran-2025213404.html
На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле
На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле - РИА Новости, 24.06.2025
На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле
Израиль постепенно терпит поражение в войне с Ираном, Тель-Авив может ждать медленный крах государственности, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:16:00+03:00
2025-06-24T22:16:00+03:00
2025-06-24T22:16:00+03:00
в мире
космос - риа наука
иран
израиль
тегеран (город)
дональд трамп
туомас малинен
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025200387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f806d30f05993728d66b63251ccf973c.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Израиль постепенно терпит поражение в войне с Ираном, Тель-Авив может ждать медленный крах государственности, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Израиль начал с массированного обезглавливающего удара, который провалился. После этого "игра" медленно начала поворачиваться в пользу Тегерана <..> Эта война, возможно, положила начало медленному краху государства Израиль", — написал Малинен.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Тегеран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025207345.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025200387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e387f63ec10816d844835cd7ac18ded.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, туомас малинен, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Туомас Малинен, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
На Западе неожиданно высказались об Иране и Израиле
Малинен: Израиль ждет поражение в конфликте с Ираном