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Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
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21:58 24.06.2025 (обновлено: 22:57 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025211668.html
Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана
Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:58:00+03:00
2025-06-24T22:57:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. "Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь любую такую ​​попытку. У Ирана не будет ядерного оружия", — заявил он в видеообращении к нации.По словам премьера, за несколько часов до режима прекращения огня Израиль нанес самый сокрушительный удар по иранскому правящему режиму за всю его историю."Мы ликвидировали сотни тех, кто был на службе у иранского режима", — подчеркнул Нетаньяху.При этом источник в сфере безопасности исламской республики сообщал РИА Новости, что ядерная программа Ирана не уничтожена. CNN со ссылкой на доклад разведки отметил, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы ИРИ, а лишь "отбросили" ее развитие на месяцы.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции ТрампаОбострение на Ближнем Востоке
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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
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в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп
Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана

Нетаньяху пообещал бороться с любыми попытками возродить ядерный проект Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить.
"Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь любую такую ​​попытку. У Ирана не будет ядерного оружия", — заявил он в видеообращении к нации.
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Эксперт: конфликт заставил Иран и Израиль трезво взглянуть на свои силы
Вчера, 14:42
По словам премьера, за несколько часов до режима прекращения огня Израиль нанес самый сокрушительный удар по иранскому правящему режиму за всю его историю.
"Мы ликвидировали сотни тех, кто был на службе у иранского режима", — подчеркнул Нетаньяху.
При этом источник в сфере безопасности исламской республики сообщал РИА Новости, что ядерная программа Ирана не уничтожена. CNN со ссылкой на доклад разведки отметил, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы ИРИ, а лишь "отбросили" ее развитие на месяцы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров
Вчера, 20:15

Попытка перемирия

  • Сегодня ночью Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • Уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
  • Исламская республика опровергла данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • При этом Иран признал, что нанес 14 ракетных ударов за несколько минут до начала режима прекращения огня в ответ на гибель иранцев после атак Израиля.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
США не готовы к ослаблению санкций против Ирана, заявил Госдеп
Вчера, 21:39

Реакция Трампа

  • Глава Белого дома обрушился с жесткой критикой на Тегеран и Тель-Авив и потребовал от сторон соблюдать перемирие.
  • Он назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными.
  • Трамп признался, что ему не нравится поведение Тегерана, но особенно он недоволен Тель-Авивом, поэтому ему придется "заняться тем, чтобы Израиль успокоился".
  • Он настаивает на том, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.
  • По мнению президента, режим прекращения огня между Израилем и Ираном остается в силе.

Американские СМИ раскрыли и другие подробности реакции Трампа

  • По данным Axios, американский лидер действительно позвонил Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, а Тель-Авив решил сократить масштаб ответа Тегерану, но не отменять его.
  • Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что телефонный разговор двух лидеров был "исключительно жестким и прямым".
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем
Вчера, 16:34

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Начальник Генштаба ЦАХАЛ анонсировал новую фазу кампании против Ирана
Вчера, 20:06
 
В миреИранИзраильБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд Трамп
 
 
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