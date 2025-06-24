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Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана

Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. РИА Новости, 24.06.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана и пообещал действовать с той же силой, если кто-то попытается его возродить. "Мы демонтировали ядерный проект Ирана. Если кто-то попытается его возродить, мы будем действовать с той же решимостью и силой, чтобы пресечь любую такую ​​попытку. У Ирана не будет ядерного оружия", — заявил он в видеообращении к нации.По словам премьера, за несколько часов до режима прекращения огня Израиль нанес самый сокрушительный удар по иранскому правящему режиму за всю его историю."Мы ликвидировали сотни тех, кто был на службе у иранского режима", — подчеркнул Нетаньяху.При этом источник в сфере безопасности исламской республики сообщал РИА Новости, что ядерная программа Ирана не уничтожена. CNN со ссылкой на доклад разведки отметил, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы ИРИ, а лишь "отбросили" ее развитие на месяцы.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции ТрампаОбострение на Ближнем Востоке

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T21:58 true PT0M11S

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в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп