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Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР - РИА Новости, 24.06.2025
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21:39 24.06.2025 (обновлено: 21:44 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025209514.html
Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР
Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР - РИА Новости, 24.06.2025
Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР
Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:39:00+03:00
2025-06-24T21:44:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране, передает иранское агентство Mehr.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану."Генерал Каани, командующий силами "Кудс" КСИР, принял участие в праздновании победы над Израилем в Тегеране", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250613/iran-2022702132.html
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, израиль, дональд трамп, сша
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Иран, Израиль, Дональд Трамп, США
Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР

Mehr: командующий силами "Кудс" КСИР Каани остался жив после атак Израиля по ИРИ

© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadЭсмаил Каани
Эсмаил Каани - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Эсмаил Каани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране, передает иранское агентство Mehr.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану.
«
"Генерал Каани, командующий силами "Кудс" КСИР, принял участие в праздновании победы над Израилем в Тегеране", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
NYT написала о возможной смерти командующего силами "Кудс" КСИР
13 июня, 19:56
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИранИзраильДональд ТрампСША
 
 
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