https://ria.ru/20250624/iran-2025209514.html

Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР

Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР - РИА Новости, 24.06.2025

Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР

Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:39:00+03:00

2025-06-24T21:39:00+03:00

2025-06-24T21:44:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

иран

израиль

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/40/1563214026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fddc7ea4bdad76e2f73f54ba08373aeb.jpg

ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране, передает иранское агентство Mehr.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Каани мог погибнуть при ударах Израиля по Ирану."Генерал Каани, командующий силами "Кудс" КСИР, принял участие в праздновании победы над Израилем в Тегеране", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250613/iran-2022702132.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, израиль, дональд трамп, сша