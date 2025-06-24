Иранские СМИ опровергли сообщения о гибели командующего силами "Кудс" КСИР
Mehr: командующий силами "Кудс" КСИР Каани остался жив после атак Израиля по ИРИ
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadЭсмаил Каани
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Эсмаил Каани. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана Исмаил Каани жив, он принял участие в народном праздновании "победы" над Израилем в Тегеране, передает иранское агентство Mehr.
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"Генерал Каани, командующий силами "Кудс" КСИР, принял участие в праздновании победы над Израилем в Тегеране", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".