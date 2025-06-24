https://ria.ru/20250624/iran-2025207345.html

Иран еще не открыл воздушное пространство

Иран еще не открыл воздушное пространство - РИА Новости, 24.06.2025

Иран еще не открыл воздушное пространство

Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:13:00+03:00

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2025-06-24T21:24:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.Ранее сервис Flightradar24 утверждал, что воздушное пространство Ирана открыто, для международных прибытий и вылетов из Тегерана необходимо предварительное разрешение."Воздушное пространство пока не открыто, министерство дорог и городского развития не приняло еще решения по этому поводу", - приводит иранское агентство YJC слова Ахавана.

https://ria.ru/20250624/iran-2025198739.html

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иран, flightradar24, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, тегеран (город)