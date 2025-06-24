https://ria.ru/20250624/iran-2025207345.html
Иран еще не открыл воздушное пространство
Иран еще не открыл воздушное пространство - РИА Новости, 24.06.2025
Иран еще не открыл воздушное пространство
Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:13:00+03:00
2025-06-24T21:13:00+03:00
2025-06-24T21:24:00+03:00
иран
flightradar24
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.Ранее сервис Flightradar24 утверждал, что воздушное пространство Ирана открыто, для международных прибытий и вылетов из Тегерана необходимо предварительное разрешение."Воздушное пространство пока не открыто, министерство дорог и городского развития не приняло еще решения по этому поводу", - приводит иранское агентство YJC слова Ахавана.
https://ria.ru/20250624/iran-2025198739.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, flightradar24, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, тегеран (город)
Иран, Flightradar24, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Тегеран (город)
Иран еще не открыл воздушное пространство
Иран еще не принял решение по открытию воздушного пространства