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Иран еще не открыл воздушное пространство - РИА Новости, 24.06.2025
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21:13 24.06.2025 (обновлено: 21:24 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025207345.html
Иран еще не открыл воздушное пространство
Иран еще не открыл воздушное пространство - РИА Новости, 24.06.2025
Иран еще не открыл воздушное пространство
Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:13:00+03:00
2025-06-24T21:24:00+03:00
иран
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.Ранее сервис Flightradar24 утверждал, что воздушное пространство Ирана открыто, для международных прибытий и вылетов из Тегерана необходимо предварительное разрешение."Воздушное пространство пока не открыто, министерство дорог и городского развития не приняло еще решения по этому поводу", - приводит иранское агентство YJC слова Ахавана.
https://ria.ru/20250624/iran-2025198739.html
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иран, flightradar24, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, тегеран (город)
Иран, Flightradar24, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Тегеран (город)
Иран еще не открыл воздушное пространство

Иран еще не принял решение по открытию воздушного пространства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Иран пока не открывал свое воздушное пространство, решение о возобновлении полетов еще не принято профильным ведомством, заявил во вторник официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.
Ранее сервис Flightradar24 утверждал, что воздушное пространство Ирана открыто, для международных прибытий и вылетов из Тегерана необходимо предварительное разрешение.
"Воздушное пространство пока не открыто, министерство дорог и городского развития не приняло еще решения по этому поводу", - приводит иранское агентство YJC слова Ахавана.
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