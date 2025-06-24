Президент Ирана высказался об итогах израильских атак
Пезешкиан: Израиль не смог достичь своих целей, нанося удары по Ирану
© AP PhotoДым после атаки Израиля в Тегеране
© AP Photo
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Израиль не смог достичь своих целей, нанеся удары по ядерным объектам Ирана, Тель-Авив заплатил высокую цену за это, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем письменном обращении к жителям исламской республики.
"Хотя гибель ряда наших любимых граждан, женщин и детей, ученых и военных командиров, а также повреждение некоторой инфраструктуры считаются большой потерей и раной для нашей родины, ущерб, понесенный Израилем, несмотря на его жесткую пропаганду и цензуру СМИ, был за пределами воображения. Израиль не смог достичь своих зловещих целей по уничтожению ядерных объектов и разжиганию общественных беспорядков", - говорится в послании Пезешкиана, опубликованного на сайте пресс-службы иранского президента.
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В своем обращении к нации Пезешкиан назвал израильско-иранское противостояние "историческим и великим" и заявил об окончании "12-дневной войны" с Тель-Авивом, который начал войну по "надуманным причинам". По его словам, народ исламской республики продемонстрировал сплоченность и готовность нормализовать жизнь по всей стране.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".