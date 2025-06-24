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Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров - РИА Новости, 24.06.2025
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20:15 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025200184.html
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров - РИА Новости, 24.06.2025
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров
Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:15:00+03:00
2025-06-24T20:15:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. "Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение (урана - ред.)", - сказал собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров

Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики.
«
"Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение (урана - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
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