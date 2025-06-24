Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров
Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики.
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"Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение (урана - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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