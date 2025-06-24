https://ria.ru/20250624/iran-2025200184.html

Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров

Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров - РИА Новости, 24.06.2025

Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров

Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:15:00+03:00

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2025-06-24T20:15:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Право Ирана на обогащение урана должно быть основой для любых переговоров, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. "Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение (урана - ред.)", - сказал собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте