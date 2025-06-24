https://ria.ru/20250624/iran-2025194713.html
Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов
Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов - РИА Новости, 24.06.2025
Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов
Воздушное пространство Ирана открыто для прилетов в Тегеран и вылетов из него для международных рейсов, утверждает сервис Flightradar24. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:43:00+03:00
2025-06-24T19:43:00+03:00
2025-06-24T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Ирана открыто для прилетов в Тегеран и вылетов из него для международных рейсов, утверждает сервис Flightradar24. Ранее власти Ирана объявляли о закрытии воздушного пространства на фоне ударов Израиля, его несколько раз продлевали. "Воздушное пространство Ирана теперь открыто для международных прилетов и вылетов в Тегеран и из него при наличии предварительного разрешения", - говорится в публикации сервиса в соцсети X.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), израиль, дональд трамп, flightradar24, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Дональд Трамп, Flightradar24, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов
Flightradar24: воздушное пространство Ирана открыто для международных рейсов