https://ria.ru/20250624/iran-2025194713.html

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов - РИА Новости, 24.06.2025

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов

Воздушное пространство Ирана открыто для прилетов в Тегеран и вылетов из него для международных рейсов, утверждает сервис Flightradar24. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:43:00+03:00

2025-06-24T19:43:00+03:00

2025-06-24T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Ирана открыто для прилетов в Тегеран и вылетов из него для международных рейсов, утверждает сервис Flightradar24. Ранее власти Ирана объявляли о закрытии воздушного пространства на фоне ударов Израиля, его несколько раз продлевали. "Воздушное пространство Ирана теперь открыто для международных прилетов и вылетов в Тегеран и из него при наличии предварительного разрешения", - говорится в публикации сервиса в соцсети X.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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