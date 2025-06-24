https://ria.ru/20250624/iran-2025193987.html

В Тегеране прошел митинг в поддержку иранских вооруженных сил

В Тегеране прошел митинг в поддержку иранских вооруженных сил - РИА Новости, 24.06.2025

В Тегеране прошел митинг в поддержку иранских вооруженных сил

В Тегеране проходит масштабный митинг в поддержку иранских вооруженных сил после, как заявили в Иране, "победы" Тегерана, "вынудившей" Израиль пойти на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:40:00+03:00

2025-06-24T19:40:00+03:00

2025-06-24T21:42:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. В Тегеране проходит масштабный митинг в поддержку иранских вооруженных сил после, как заявили в Иране, "победы" Тегерана, "вынудившей" Израиль пойти на прекращение огня, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит на центральной городской площади "Энекеляб-э Эслами". Иранцы размахивают флагами исламской республики и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), многие несут также в руках портреты нынешнего и бывшего верховных лидеров Ирана - аятолл Али Хаменеи и Рухоллы Хомейни соответственно. Не обошлось и без традиционных плакатов со слоганами "Смерть США!", а также с новыми фразами о "победе" Ирана над Израилем - "Мы держим палец на курке" и "Навязывание нашим врагом прекращения огня – это навязанный мир, как сказал наш любимый лидер: мы его не примем". "Мы наследники Хейдара (другое имя наследника имама Али, почитаемого шиитами в качестве потомка пророка Мохаммада), разбившего Хайбар", - написано на огромном брандмауэре, развернутом на площади. На нем делается отсылка к битве при Хайбаре в 629 году, произошедшей между еврейским населением города, расположенного неподалеку от Медины, и мусульманами под руководством в том числе Али, победу в которой одержали мусульмане. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250614/plakaty-2022856688.html

https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html

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Митинг в честь "победы" над Израилем в Тегеране Народные празднования "победы" над Израилем прошли в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. Митинг проходит на центральной площади "Энекеляб-э Эслами". Иранцы размахивают флагами исламской республики и КСИР. Не обошлось и без традиционных плакатов со слоганами "Смерть США!", а также с новыми фразами о "победе" Ирана над Израилем - "Мы держим палец на курке" и "Навязывание нашим врагом прекращения огня – это навязанный мир, как сказал наш любимый лидер: мы его не примем". 2025-06-24T19:40 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте