Тегеран продолжит обогащение урана, сообщил источник
Тегеран продолжит обогащение урана, несмотря на нанесенный урон
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иран продолжит обогащение урана, вопреки нанесенному урону, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики.
Попытка перемирия
- Сегодня ночью Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- Уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
- Исламская республика опровергла данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
- При этом Иран признал, что нанес 14 ракетных ударов за несколько минут до начала режима прекращения огня в ответ на гибель иранцев после атак Израиля.
Реакция Трампа
- Глава Белого дома обрушился с жесткой критикой на Тегеран и Тель-Авив и потребовал от сторон соблюдать перемирие.
- Он назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными.
- Трамп признался, что ему не нравится поведение Тегерана, но особенно он недоволен Тель-Авивом, поэтому ему придется "заняться тем, чтобы Израиль успокоился". Он настаивает на том, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.
- По мнению президента, режим прекращения огня между Израилем и Ираном остается в силе.
Американские СМИ раскрыли и другие подробности реакции Трампа:
- По данным Axios, американский лидер действительно позвонил Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, а Тель-Авив решил сократить масштаб ответа Тегерану, но не отменять.
- Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что телефонный разговор двух лидеров был "исключительно жестким и прямым".
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.