https://ria.ru/20250624/iran-2025192237.html

Тегеран продолжит обогащение урана, сообщил источник

Тегеран продолжит обогащение урана, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2025

Тегеран продолжит обогащение урана, сообщил источник

Иран продолжит обогащение урана, вопреки нанесенному урону, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:32:00+03:00

2025-06-24T19:32:00+03:00

2025-06-24T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иран продолжит обогащение урана, вопреки нанесенному урону, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики."Процесс обогащения урана будет продолжен — это красная линия для Тегерана, несмотря на нанесенный урон. Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение", — сказал собеседник агентства.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции Трампа:Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025082899.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

https://ria.ru/20250624/urok-2025178283.html

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тегеран (город)

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T19:32 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, иран, тегеран (город), сша, тель-авив