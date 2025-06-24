https://ria.ru/20250624/iran-2025178106.html
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе - РИА Новости, 24.06.2025
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:48:00+03:00
2025-06-24T18:48:00+03:00
2025-06-24T18:48:00+03:00
в мире
космос - риа наука
сша
иран
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации вокруг Ирана, говорится в заявлении Агентства. "В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ. Агентство уточнило подробности об ударах по Фордо, о которых сообщалось утром в понедельник. "После бомбардировки объекта США в воскресенье МАГАТЭ установило, что пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него", - отметили в МАГАТЭ. Кроме того, в Натанзе Агентство выявило два места пробития от ударов США в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы. "Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250622/iran-2024633687.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025172761.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, сша, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Космос - РИА Наука, США, Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах Ирана в Фордо и Натанзе