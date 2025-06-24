https://ria.ru/20250624/iran-2025178106.html

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе - РИА Новости, 24.06.2025

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:48:00+03:00

2025-06-24T18:48:00+03:00

2025-06-24T18:48:00+03:00

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до заявлений, сделанных во вторник по ситуации вокруг Ирана, говорится в заявлении Агентства. "В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ. Агентство уточнило подробности об ударах по Фордо, о которых сообщалось утром в понедельник. "После бомбардировки объекта США в воскресенье МАГАТЭ установило, что пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него", - отметили в МАГАТЭ. Кроме того, в Натанзе Агентство выявило два места пробития от ударов США в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы. "Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250622/iran-2024633687.html

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в мире, космос - риа наука, сша, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте