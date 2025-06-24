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МАГАТЭ готово возобновить проверки ядерных материалов в Иране - РИА Новости, 24.06.2025
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18:35 24.06.2025 (обновлено: 18:52 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025173109.html
МАГАТЭ готово возобновить проверки ядерных материалов в Иране
МАГАТЭ готово возобновить проверки ядерных материалов в Иране - РИА Новости, 24.06.2025
МАГАТЭ готово возобновить проверки ядерных материалов в Иране
Инспекторы МАГАТЭ все время конфликта между Ираном и Израилем были в Иране и готовы возобновить проверки запасов ядерных материалов страны в кратчайшие сроки,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:35:00+03:00
2025-06-24T18:52:00+03:00
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ все время конфликта между Ираном и Израилем были в Иране и готовы возобновить проверки запасов ядерных материалов страны в кратчайшие сроки, говорится в заявлении Агентства."Инспекторы МАГАТЭ оставались в Иране в течение всего конфликта и готовы приступить к работе как можно скорее", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ.Уточняется, что инспекторы готовы вернуться на иранские ядерные объекты и провести проверку запасов ядерных материалов, включая более 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, которые они последний раз инспектировали за несколько дней до начала израильских авиаударов 13 июня.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение нескольких дней обменивались ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня осуществил ответную ракетную атаку по базе США "Эль-Удейд" в Катаре.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, в мире, сша, израиль, оон
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, В мире, США, Израиль, ООН
МАГАТЭ готово возобновить проверки ядерных материалов в Иране

Инспекторы МАГАТЭ готовы возобновить проверки ядерных материалов в Иране

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ все время конфликта между Ираном и Израилем были в Иране и готовы возобновить проверки запасов ядерных материалов страны в кратчайшие сроки, говорится в заявлении Агентства.
"Инспекторы МАГАТЭ оставались в Иране в течение всего конфликта и готовы приступить к работе как можно скорее", - говорится в сообщении, опубликованном на портале МАГАТЭ.
Уточняется, что инспекторы готовы вернуться на иранские ядерные объекты и провести проверку запасов ядерных материалов, включая более 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, которые они последний раз инспектировали за несколько дней до начала израильских авиаударов 13 июня.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение нескольких дней обменивались ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня осуществил ответную ракетную атаку по базе США "Эль-Удейд" в Катаре.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
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