Рейтинг@Mail.ru
В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 24.06.2025 (обновлено: 19:20 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025172761.html
В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник
В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник - РИА Новости, 24.06.2025
В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник
Ядерная программа Ирана не уничтожена и США это прекрасно понимают, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:33:00+03:00
2025-06-24T19:20:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
оон
дональд трамп
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ядерная программа Ирана не уничтожена и США это прекрасно понимают, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики.&quot;Ядерная программа не уничтожена, мы по-прежнему обладаем всеми необходимыми возможностями. В Вашингтоне это прекрасно понимают&quot;, — сказал собеседник агентства.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции ТрампаОбострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/ekspert-2025079291.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025082899.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
иран
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
2025-06-24T18:33
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, оон, дональд трамп, тель-авив
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, ООН, Дональд Трамп, Тель-Авив
В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник

В Иране заявили, что ядерная программа ИРИ не уничтожена, в США это понимают

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ядерная программа Ирана не уничтожена и США это прекрасно понимают, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики.
«

"Ядерная программа не уничтожена, мы по-прежнему обладаем всеми необходимыми возможностями. В Вашингтоне это прекрасно понимают", — сказал собеседник агентства.

Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Эксперт оценил длительность перемирия между Ираном и Израилем
Вчера, 13:18

Попытка перемирия

  • Сегодня ночью Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • Уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
  • Исламская республика опровергла данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • При этом Иран признал, что нанес 14 ракетных ударов за несколько минут до начала режима прекращения огня в ответ на гибель иранцев после атак Израиля.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
Вчера, 09:21

Реакция Трампа

  • Глава Белого дома обрушился с жесткой критикой на Тегеран и Тель-Авив и потребовал от сторон соблюдать перемирие.
  • Он назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными.
  • Трамп признался, что ему не нравится поведение Тегерана, но особенно он недоволен Тель-Авивом, поэтому ему придется "заняться тем, чтобы Израиль успокоился".
  • Он настаивает на том, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить.
  • По мнению президента, режим прекращения огня между Израилем и Ираном остается в силе.

Американские СМИ раскрыли и другие подробности реакции Трампа

  • По данным Axios, американский лидер действительно позвонил Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, а Тель-Авив решил сократить масштаб ответа Тегерану, но не отменять его.
  • Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что телефонный разговор двух лидеров был "исключительно жестким и прямым".
Дым в Тегеране после израильского удара. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран принимал неверные решения в конфликте с Израилем, считает эксперт
Вчера, 13:38

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАООНДональд ТрампТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала