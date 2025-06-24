https://ria.ru/20250624/iran-2025172761.html

В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник

В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник - РИА Новости, 24.06.2025

В США понимают, что ядерная программа Ирана не уничтожена, заявил источник

Ядерная программа Ирана не уничтожена и США это прекрасно понимают, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:33:00+03:00

2025-06-24T18:33:00+03:00

2025-06-24T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ядерная программа Ирана не уничтожена и США это прекрасно понимают, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности исламской республики."Ядерная программа не уничтожена, мы по-прежнему обладаем всеми необходимыми возможностями. В Вашингтоне это прекрасно понимают", — сказал собеседник агентства.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции ТрампаОбострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/ekspert-2025079291.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html

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https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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2025

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T18:33 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, оон, дональд трамп, тель-авив