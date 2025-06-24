https://ria.ru/20250624/iran-2025149420.html

Иран и США разыграли управляемую эскалацию, считает эксперт

Иран и США разыграли управляемую эскалацию, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025

Иран и США разыграли управляемую эскалацию, считает эксперт

Тегеран и Вашингтон разыграли управляемую эскалацию, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам, а Иран в ответ выпустил ракеты по американской базе в РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:31:00+03:00

2025-06-24T17:31:00+03:00

2025-06-24T17:31:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон разыграли управляемую эскалацию, когда США нанесли удары по иранским ядерным объектам, а Иран в ответ выпустил ракеты по американской базе в Катаре, обе стороны удовлетворили ожидания своих сторонников и при этом избежали большой войны, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб. "Более всего правдоподобным выглядит сценарий, при котором администрация США во главе с президентом Трампом стремилась нанести ограниченный удар, чтобы сохранить престиж на фоне давления со стороны Израиля, чья операция "Восходящий лев" не смогла разрушить позиции Ирана. При этом важно было и успокоить внутренние радикальные круги, не втягивая страну в новую войну в Персидском заливе. С иранской стороны ответ также был выверен: демонстративный, но не провоцирующий масштабной эскалации — способ сохранить лицо внутри страны и отправить жесткий сигнал, не переступая "красных линий" Вашингтона", - сказал Аюб. В подтверждение своего мнения, собеседник агентства обратил внимание на заявление представителя Белого дома, сделанное сразу после ответного удара Ирана. "Между строк читается, что американская сторона либо заранее знала уровень и характер ответных действий, либо получила соответствующие сигналы через посредников. Очевидно, что сам Трамп рассматривает операцию как локальный шаг, не как начало масштабного конфликта, а как способ снизить внутреннее давление и сохранить доверие союзников, прежде всего Израиля", - пояснил Аюб. По словам ливанского эксперта обе стороны получили то, что могут преподнести как "тактическую победу": Трамп продемонстрировал, что не намерен мириться с ядерной программой Ирана, а Тегеран показал способность наносить ответные удары даже по американским базам в регионе. Однако суть происходящего — отсутствие реального разрушения ядерной инфраструктуры, потерь среди военных США и отказ от открытой эскалации. Такая точная балансировка, по мнению Аюба, вряд ли случайна — скорее всего, она стала результатом закулисного согласования при участии посредников, таких как Катар, Турция или, возможно, Оман. Говоря о позиции Москвы и Пекина в отношении эскалации конфликта между США и Ираном, ливанский генерал в отставке предположил, что интересы России в Восточном Средиземноморье не пострадали, поэтому позиция Москвы была сдержанной. В то время, как Китай, зависящий на 41% от поставок нефти через Ормузский пролив, мягко надавил на Иран, "сдерживая его пыл", чтобы сохранить безопасность морских путей и не нарушить глобальные логистические цепочки. "В итоге мы становимся свидетелями новой формы управляемой эскалации: удар наносится не ради смены правил игры, а как политический сигнал; ответ дается не ради разрушения, а ради демонстрации силы", - добавил Аюб. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250621/bomba-2024349096.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025016375.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте