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Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
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16:34 24.06.2025 (обновлено: 16:49 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025131108.html
Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем
Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем
Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:34:00+03:00
2025-06-24T16:49:00+03:00
в мире
масуд пезешкиан
иран
сша
израиль
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к переговорам, но не уточнив, по какой тематике и с кем."Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров", - сказал он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к дипломатии, атаки против Ирана должны прекратиться.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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в мире, масуд пезешкиан, иран, сша, израиль, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Масуд Пезешкиан, Иран, США, Израиль, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем

Пезешкиан: Иран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к переговорам, но не уточнив, по какой тематике и с кем.
"Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров", - сказал он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
23 июня, 08:00
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к дипломатии, атаки против Ирана должны прекратиться.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреМасуд ПезешкианИранСШАИзраильАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Аббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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