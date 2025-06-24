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Замначальника разведки Ирана был убит в ходе атаки Израиля, пишет Fars
Замначальника разведки Ирана был убит в ходе атаки Израиля, пишет Fars - РИА Новости, 24.06.2025
Замначальника разведки Ирана был убит в ходе атаки Израиля, пишет Fars
Заместитель начальника разведывательной организации сил правопорядка Ирана Алиреза Лотфи был убит в ходе вчерашней израильской атаки, сообщает агентство Fars. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:08:00+03:00
2025-06-24T16:08:00+03:00
2025-06-24T16:22:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заместитель начальника разведывательной организации сил правопорядка Ирана Алиреза Лотфи был убит в ходе вчерашней израильской атаки, сообщает агентство Fars. "Алиреза Лотфи, заместитель начальника разведывательной организации "Фарадж" (Полицейское командование ИРИ - ред.) был убит в ходе атаки сионистского режима", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Замначальника разведки Ирана был убит в ходе атаки Израиля, пишет Fars
Fars: в ходе атаки Израиля на Иран убит заместитель начальника разведки