https://ria.ru/20250624/iran-2025115553.html

Израиль решил не атаковать Иран после критики Трампа

Израиль решил не атаковать Иран после критики Трампа - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль решил не атаковать Иран после критики Трампа

Израиль отказался от дальнейших ударов по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, сообщил офис главы... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:32:00+03:00

2025-06-24T15:32:00+03:00

2025-06-24T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Израиль отказался от дальнейших ударов по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом, сообщил офис главы израильского кабмина."По итогам телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших ударов (по Ирану. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.Попытка перемирияРеакция ТрампаАмериканские СМИ раскрыли и другие подробности реакции Трампа:Обострение на Ближнем Востоке

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T15:32 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху