https://ria.ru/20250624/iran-2025114205.html

СМИ: удар США по Ирану поставил под сомнение влияние Лондона на Вашингтон

СМИ: удар США по Ирану поставил под сомнение влияние Лондона на Вашингтон - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ: удар США по Ирану поставил под сомнение влияние Лондона на Вашингтон

Удар США по Ирану поставил под сомнение степень влияния Великобритании на Вашингтон и решения президента США Дональда Трампа, пишет Politico. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:29:00+03:00

2025-06-24T15:29:00+03:00

2025-06-24T15:29:00+03:00

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ЛОНДОН, 24 июн - РИА Новости. Удар США по Ирану поставил под сомнение степень влияния Великобритании на Вашингтон и решения президента США Дональда Трампа, пишет Politico. "(Британский премьер-министр - ред.) Кир Стармер отчаянно пытался оставаться на стороне Дональда Трампа. Однако, похоже, это мало что дало, когда США ударили по Ирану... Британское правительство публично и последовательно призывает к деэскалации ситуации в Иране. Однако эти призывы остаются без внимания", - пишет издание. Так, на встрече G7 в июне Стармер настаивал на том, что Трамп не собирается нападать на Иран, а в пятницу министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом заявил, что Трамп предпочитает заключить сделку, нежели чем нанести удар. Тем не менее, буквально на следующий день США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, подчеркивает автор. Упадок влияния Британии также наблюдается в рамках работы "евротройки", в которую также входят Франция и Германия, и у которой была ключевая роль в заключении сделки по иранскому атому в 2015 году. Переговоры евротройки с Ираном, которые состоялись за два дня до удара США, "провалились и не дали никакого результата", пишет издание. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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