https://ria.ru/20250624/iran-2025110945.html

"Железный купол" показал свою уязвимость, рассказал эксперт

"Железный купол" показал свою уязвимость, рассказал эксперт - РИА Новости, 24.06.2025

"Железный купол" показал свою уязвимость, рассказал эксперт

Израильская тактическая система противоракетной обороны "Железный купол" оказалась не способна перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:22:00+03:00

2025-06-24T15:22:00+03:00

2025-06-24T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Израильская тактическая система противоракетной обороны "Железный купол" оказалась не способна перехватывать иранские баллистические ракеты средней дальности, тем самым она показала свою уязвимость, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Анализ боевых действий на протяжении всего периода обмена ударами между Израилем и Ираном, если мы говорим про оценку израильского потенциала, свидетельствует о том, что система противовоздушной и противоракетной обороны еврейского государства оказалась недостаточно эффективной. И прилеты иранских баллистических ракет показали, что Израиль уязвим от воздействия данного вида оружия и не способен герметично обеспечить защиту воздушного пространства своей страны", - сказал Коротченко. По его словам, в условиях конфликта подобного рода интенсивности и при использовании Ираном относительно современных видов оружия зенитный ракетный комплекс "Железный купол" не способен осуществлять противоракетный перехват в принципе. "Он справляется лишь с задачей в узком сегменте: это перехват при массированных ударах по Израилю палестинскими и проиранскими группировками с использованием полукустарных (полупромышленных) ракет типа "Кассам". Они не высокоточные и используются противниками Израиля для массовых запусков в расчете на то, что часть из них поразит какие-то объекты на территории Израиля", - отметил аналитик. Поэтому, по мнению Коротченко, ЗРК "Железный купол" в принципе не способен обеспечить перехват иранских баллистических ракет средней дальности, даже самых простейших моделей. "Другие средства противоракетной обороны - это израильские разработки Arrow-3, а также комплекс американского производства для заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD не смогли обеспечить стопроцентный перехват иранской баллистики. Хотя сам Израиль устами официальных лиц заявлял, что примерно где-то лишь 10% иранских ракет попадают в цель. В действительности, я полагаю, что с экспертной точки зрения мы можем говорить, что где-то 18-20% запущенных Ираном ракет не были перехвачены", - подчеркнул аналитик. По его мнению, этот фактор послужил одним из побудительных мотивов для Израиля, чтобы он пошел на перемирие. Кроме того, по словам Коротченко, Израилю помогли в перехвате ракет американские боевые корабли, находящиеся в регионе и имеющие на своем борту систему ПРО "Иджис" (Aegis) с противоракетами SМ-3. "Главный вывод из этого конфликта заключается в том, что Израиль будет усиливать сегмент противоракетных комплексов, масштабируя их закупку и собственное производство, а также увеличивать количество противоракет и пусковых установок", - сказал аналитик. Главный редактор журнала "Национальная оборона" считает, что Иран понес существенные потери в ходе боевых действий именно комплексов ПВО, и перед ним стоит задача восстановления соответствующего противовоздушного и противоракетного потенциала. Опираться в этом вопросе, по его мнению, Иран будет на Россию и Китай, будут закупаться в первую очередь системы и комплексы ПВО, а также другие вооружения. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html

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израиль, иран, сша, игорь коротченко, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире