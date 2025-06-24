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Фидан и Ван И обсудили конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2025
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14:48 24.06.2025 (обновлено: 15:07 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025102903.html
Фидан и Ван И обсудили конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник
Фидан и Ван И обсудили конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2025
Фидан и Ван И обсудили конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник
Главы МИД Турции и Китая Хакан Фидан и Ван И обсудили конфликт Израиля и Ирана, усилия по его деэскалации, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:48:00+03:00
2025-06-24T15:07:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ван и (политик)
хакан фидан
турция
израиль
иран
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АНКАРА, 24 июн- РИА Новости. Главы МИД Турции и Китая Хакан Фидан и Ван И обсудили конфликт Израиля и Ирана, усилия по его деэскалации, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (24 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном и усилия по деэскалации напряженности",- заявил собеседник агентства.По его словам, также обсуждалась ситуация в секторе Газа."Министр Фидан обратил внимание на геноцид и ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе. Оба министра подчеркнули, что палестинский вопрос может быть решен только в рамках концепции "двух государств". В ходе встречи также обсуждались двусторонние политические и экономические отношения. Было заявлено о стремлении развивать двусторонние отношения во всех областях, включая торговлю и инвестиции",- заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025105149.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ван и (политик), хакан фидан, турция, израиль, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ван И (политик), Хакан Фидан, Турция, Израиль, Иран
Фидан и Ван И обсудили конфликт Ирана и Израиля, сообщил источник

Фидан и Ван И обсудили конфликт Ирана и Израиля и усилия по его деэскалации

© AP Photo / Leo CorreaПожарные осматривают место иранского ракетного удара в Израиле
Пожарные осматривают место иранского ракетного удара в Израиле - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Пожарные осматривают место иранского ракетного удара в Израиле. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн- РИА Новости. Главы МИД Турции и Китая Хакан Фидан и Ван И обсудили конфликт Израиля и Ирана, усилия по его деэскалации, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (24 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В ходе беседы обсуждался конфликт между Израилем и Ираном и усилия по деэскалации напряженности",- заявил собеседник агентства.
По его словам, также обсуждалась ситуация в секторе Газа.
"Министр Фидан обратил внимание на геноцид и ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе. Оба министра подчеркнули, что палестинский вопрос может быть решен только в рамках концепции "двух государств". В ходе встречи также обсуждались двусторонние политические и экономические отношения. Было заявлено о стремлении развивать двусторонние отношения во всех областях, включая торговлю и инвестиции",- заявил собеседник агентства.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios
Вчера, 14:55
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВан И (политик)Хакан ФиданТурцияИзраильИран
 
 
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