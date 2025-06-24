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Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара - РИА Новости, 24.06.2025
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14:10 24.06.2025 (обновлено: 14:50 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025090302.html
Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара - РИА Новости, 24.06.2025
Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара
Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, заявив о готовности встретиться с ним при первой... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:10:00+03:00
2025-06-24T14:50:00+03:00
иран
катар
удар ирана по американской базе в катаре
в мире
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, заявив о готовности встретиться с ним при первой возможности, сообщила пресс-служба иранского президента."Масуд Пезешкиан выразил надежду на встречу при первой возможности", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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иран, катар, удар ирана по американской базе в катаре, в мире, масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тамим бен хамад аль тани, сша
Иран, Катар, Удар Ирана по американской базе в Катаре, В мире, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тамим бен Хамад Аль Тани, США
Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара

Президент Ирана заявил о готовности встретиться с эмиром Катара

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, заявив о готовности встретиться с ним при первой возможности, сообщила пресс-служба иранского президента.
«
"Масуд Пезешкиан выразил надежду на встречу при первой возможности", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
ИранКатарУдар Ирана по американской базе в КатареВ миреМасуд ПезешкианДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТамим бен Хамад Аль ТаниСША
 
 
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