https://ria.ru/20250624/iran-2025090302.html

Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара

Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара - РИА Новости, 24.06.2025

Президент Ирана провел телефонный разговор с эмиром Катара

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, заявив о готовности встретиться с ним при первой... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:10:00+03:00

2025-06-24T14:10:00+03:00

2025-06-24T14:50:00+03:00

иран

катар

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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, заявив о готовности встретиться с ним при первой возможности, сообщила пресс-служба иранского президента."Масуд Пезешкиан выразил надежду на встречу при первой возможности", - говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, катар, удар ирана по американской базе в катаре, в мире, масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тамим бен хамад аль тани, сша