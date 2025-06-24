https://ria.ru/20250624/iran-2025051224.html

Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля

Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 24.06.2025

Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля

Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 24.06.2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг запуск какой-либо ракеты в последние несколько часов со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий", - сообщил вещатель.Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Иран выпустил одну ракету по северу Израиля после того, как стороны объявили о режиме прекращения огня.После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране.

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте