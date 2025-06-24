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Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
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11:50 24.06.2025 (обновлено: 11:57 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025051224.html
Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:50:00+03:00
2025-06-24T11:57:00+03:00
в мире
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израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB."Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг запуск какой-либо ракеты в последние несколько часов со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий", - сообщил вещатель.Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Иран выпустил одну ракету по северу Израиля после того, как стороны объявили о режиме прекращения огня.После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля

IRIB: Иран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран не запускал ракеты в сторону Израиля в последние несколько часов, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Генштаб вооруженных сил Ирана опроверг запуск какой-либо ракеты в последние несколько часов со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий", - сообщил вещатель.
Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Иран выпустил одну ракету по северу Израиля после того, как стороны объявили о режиме прекращения огня.
После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня и нанести удары по целям в Тегеране.
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