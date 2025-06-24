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Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
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11:35 24.06.2025 (обновлено: 14:07 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025041405.html
Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем
Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем
Тегеран подтверждает перемирие с Израилем, ответит на любую агрессию в свой адрес, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:35:00+03:00
2025-06-24T14:07:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Тегеран подтверждает перемирие с Израилем, ответит на любую агрессию в свой адрес, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана."Заявление Высшего совета безопасности Ирана в связи с остановкой войны, на которое вынужденно пошел сионистский враг", — следует из шапки заявления, которое публикует государственная телерадиокомпания IRIB.Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о "победе, которая заставила врага пожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию".Иранский совбез также заявил, что вооруженные силы Ирана "без какой-либо веры" в заявления противоположной стороны "готовы дать решительный ответ на любое агрессивное действие со стороны врага, который заставит (их - ред.) пожалеть об этом".
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем

Совбез Иран заявил о победе над Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Тегеран подтверждает перемирие с Израилем, ответит на любую агрессию в свой адрес, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.
"Заявление Высшего совета безопасности Ирана в связи с остановкой войны, на которое вынужденно пошел сионистский враг", — следует из шапки заявления, которое публикует государственная телерадиокомпания IRIB.
Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о "победе, которая заставила врага пожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию".
Иранский совбез также заявил, что вооруженные силы Ирана "без какой-либо веры" в заявления противоположной стороны "готовы дать решительный ответ на любое агрессивное действие со стороны врага, который заставит (их - ред.) пожалеть об этом".
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В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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