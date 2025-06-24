https://ria.ru/20250624/iran-2025034723.html

Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim

Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim - РИА Новости, 24.06.2025

Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim

Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой после ударов по базе США, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой после ударов по базе США, сообщило агентство Tasnim.По его данным, замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи созвонился с советником министра иностранных дел Катара Мохаммадом Аль-Хулайфи, заявив ему "о намерении продолжать и укреплять отношениях двух стран на основе добрососедства и интересов сторон".Он также поблагодарил Катар за содействие в предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке.В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.Тегеран заявил, что атаковал американскую базу в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана несколькими днями ранее. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не хочет эскалации.

https://ria.ru/20250624/vens-2024982845.html

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в мире, катар, иран, доха