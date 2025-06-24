Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 24.06.2025 (обновлено: 11:20 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025034723.html
Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim
Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim - РИА Новости, 24.06.2025
Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim
Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой после ударов по базе США, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:15:00+03:00
2025-06-24T11:20:00+03:00
в мире
катар
иран
доха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой после ударов по базе США, сообщило агентство Tasnim.По его данным, замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи созвонился с советником министра иностранных дел Катара Мохаммадом Аль-Хулайфи, заявив ему "о намерении продолжать и укреплять отношениях двух стран на основе добрососедства и интересов сторон".Он также поблагодарил Катар за содействие в предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке.В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.Тегеран заявил, что атаковал американскую базу в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана несколькими днями ранее. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не хочет эскалации.
https://ria.ru/20250624/vens-2024982845.html
катар
иран
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, иран, доха
В мире, Катар, Иран, Доха
Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой, пишет Tasnim

Tasnim: Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 24 июн - РИА Новости. Иран заявил Катару о намерении укреплять отношения с Дохой после ударов по базе США, сообщило агентство Tasnim.
По его данным, замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи созвонился с советником министра иностранных дел Катара Мохаммадом Аль-Хулайфи, заявив ему "о намерении продолжать и укреплять отношениях двух стран на основе добрососедства и интересов сторон".
Он также поблагодарил Катар за содействие в предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке.
В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.
Тегеран заявил, что атаковал американскую базу в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана несколькими днями ранее. После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не хочет эскалации.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вэнс сообщил, что Иран уведомил США об ударе по базе в Катаре
Вчера, 01:39
 
В миреКатарИранДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала