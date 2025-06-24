https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:21:00+03:00
2025-06-24T09:21:00+03:00
2025-06-24T10:04:00+03:00
в мире
дональд трамп
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
моссад
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы "Моссад", чтобы сообщить: Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет", - говорится в официальном заявлении.Отмечается, что в связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что в ходе операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры.В канцелярии премьера также выразили признательность президенту Трампу и США за их поддержку и за участие в устранении иранской ядерной угрозы.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Дональд Трамп, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня в конфликте с Ираном