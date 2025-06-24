https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html

В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана

В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана

Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:21:00+03:00

2025-06-24T09:21:00+03:00

2025-06-24T10:04:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы "Моссад", чтобы сообщить: Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет", - говорится в официальном заявлении.Отмечается, что в связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что в ходе операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры.В канцелярии премьера также выразили признательность президенту Трампу и США за их поддержку и за участие в устранении иранской ядерной угрозы.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, дональд трамп, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте