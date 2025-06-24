Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 24.06.2025 (обновлено: 10:04 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:21:00+03:00
2025-06-24T10:04:00+03:00
в мире
дональд трамп
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
моссад
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы "Моссад", чтобы сообщить: Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет", - говорится в официальном заявлении.Отмечается, что в связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что в ходе операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры.В канцелярии премьера также выразили признательность президенту Трампу и США за их поддержку и за участие в устранении иранской ядерной угрозы.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Дональд Трамп, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана

Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня в конфликте с Ираном

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах, и поэтому согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы "Моссад", чтобы сообщить: Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет", - говорится в официальном заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
23 июня, 08:00
Отмечается, что в связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.
В офисе Нетаньяху подчеркнули, что в ходе операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры.
В канцелярии премьера также выразили признательность президенту Трампу и США за их поддержку и за участие в устранении иранской ядерной угрозы.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреДональд ТрампИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуМоссадВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала