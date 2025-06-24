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В Иране девять человек погибли при израильской атаке
В Иране девять человек погибли при израильской атаке - РИА Новости, 24.06.2025
В Иране девять человек погибли при израильской атаке
В результате израильской атаки по гражданским объектам в провинции Гилян, в северной части Ирана, девять человек убиты и 33 ранены, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:55:00+03:00
2025-06-24T08:55:00+03:00
2025-06-24T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В результате израильской атаки по гражданским объектам в провинции Гилян, в северной части Ирана, девять человек убиты и 33 ранены, сообщает агентство Tasnim. "Сегодня утром в результате атаки были полностью разрушены четыре жилых дома… В результате атаки девять граждан погибли, а 33 получили ранения. Пять человек были госпитализированы", - говорится в сообщении агентства, которое приводит слова заместителя губернатора провинции Гилян. Общее количество пострадавших женщин и детей составило 16 человек, уточнили там.
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране девять человек погибли при израильской атаке
Tasnim: в Иране девять человек погибли при израильской атаке