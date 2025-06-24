https://ria.ru/20250624/iran-2025003398.html

Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025

Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных запусков со стороны Тегерана. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:54:00+03:00

2025-06-24T07:54:00+03:00

2025-06-24T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных запусков со стороны Тегерана."Прекращение огня началось", — говорится в публикации.Перед этим, как утверждает ЦАХАЛ, Иран осуществил шесть запусков ракет по территории Израиля. При этом Press TV сообщает о четырех волнах атак со стороны ИРИ.По информации телеканала Kan, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал правительство о достижении договоренности о прекращении огня с Ираном.Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи указал, что никакого соглашения об остановке военных действий пока нет, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4:00 по местному времени (3:30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

https://ria.ru/20250624/izrail-2024989865.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, аббас аракчи, сша, тегеран (город)