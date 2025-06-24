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Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
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07:54 24.06.2025 (обновлено: 10:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/iran-2025003398.html
Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных запусков со стороны Тегерана. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:54:00+03:00
2025-06-24T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных запусков со стороны Тегерана."Прекращение огня началось", — говорится в публикации.Перед этим, как утверждает ЦАХАЛ, Иран осуществил шесть запусков ракет по территории Израиля. При этом Press TV сообщает о четырех волнах атак со стороны ИРИ.По информации телеканала Kan, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал правительство о достижении договоренности о прекращении огня с Ираном.Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи указал, что никакого соглашения об остановке военных действий пока нет, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4:00 по местному времени (3:30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/izrail-2024989865.html
https://ria.ru/20250624/iran-2024992535.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, аббас аракчи, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, США, Тегеран (город)
Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Press TV: Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных запусков со стороны Тегерана.
"Прекращение огня началось", — говорится в публикации.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Израиль атаковал Иран из-за шанса нанести ущерб, сообщает WP
Вчера, 03:50
Перед этим, как утверждает ЦАХАЛ, Иран осуществил шесть запусков ракет по территории Израиля. При этом Press TV сообщает о четырех волнах атак со стороны ИРИ.
По информации телеканала Kan, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал правительство о достижении договоренности о прекращении огня с Ираном.
Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи указал, что никакого соглашения об остановке военных действий пока нет, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4:00 по местному времени (3:30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Развязать войну": в США набросились на Иран после заявления Аракчи
Вчера, 04:57

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.

  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампАббас АракчиСШАТегеран (город)
 
 
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