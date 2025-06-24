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В Пакистане оценили обстановку на границе с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
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07:47 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/iran-2025002767.html
В Пакистане оценили обстановку на границе с Ираном
В Пакистане оценили обстановку на границе с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
В Пакистане оценили обстановку на границе с Ираном
Обстановка на границе Ирана и Пакистана спокойная, террористическая активность низка, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны обороны Хаваджа Мухаммад... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:47:00+03:00
2025-06-24T07:47:00+03:00
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хавадж мухаммад асиф
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ИСЛАМАБАД, 24 июн - РИА Новости. Обстановка на границе Ирана и Пакистана спокойная, террористическая активность низка, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. "На данный момент на границе относительно спокойно. Сообщений о вторжениях... террористических группировок... нет... И на сегодняшний день террористическая активность довольно низкая", - отметил он. Глава оборонного ведомства добавил, что Пакистан при этом не ослабляет бдительности, на любые действия террористов он ответит "со всей мощью". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/rezolyutsiya-2024772162.html
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в мире, иран, сша, пакистан, хавадж мухаммад асиф, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Пакистан, Хавадж Мухаммад Асиф, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Пакистане оценили обстановку на границе с Ираном

Глава Минобороны Пакистана Асиф: ситуация на границе Ирана и Пакистана спокойная

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ИСЛАМАБАД, 24 июн - РИА Новости. Обстановка на границе Ирана и Пакистана спокойная, террористическая активность низка, заявил РИА Новости пакистанский министр обороны обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.
"На данный момент на границе относительно спокойно. Сообщений о вторжениях... террористических группировок... нет... И на сегодняшний день террористическая активность довольно низкая", - отметил он.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
МИД КНР: резолюция по Ирану выражает чаяния международного сообщества
23 июня, 10:50
Глава оборонного ведомства добавил, что Пакистан при этом не ослабляет бдительности, на любые действия террористов он ответит "со всей мощью".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения
23 июня, 16:08
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Министр обороны Пакистана об ударах США по Ирану - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными
23 июня, 20:42
 
В миреИранСШАПакистанХавадж Мухаммад АсифДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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